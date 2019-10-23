فيصل بن فرحان بن عبدالله يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية

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رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، آسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه وزيراً للخارجية.

وابتهل سموه إلى الله عز وجل أن يوفقه في بذل المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن، منوهاً برؤى القيادة الطموحة نحو تعزيز العمل الدبلوماسي السعودي في وطن يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 انطلاقاً من مكانته الرائدة في العالم والمثل والقيم السامية التي يحملها كل فرد من أبنائه وبناته.

وعبر سموه عن شكره وتقديره لسلفه معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، لما بذله من جهود كبيرة خلال عمله في وزارة الخارجية، كما تقدم لمعاليه بالتهنئة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء، متمنياً له كل التوفيق والسداد في مهامه.

كما عبر سموه عن فخره بالانتساب للأسرة الدبلوماسية السعودية، وتطلعه لمواصلة العمل مع منسوبي الوزارة في الداخل والخارج على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وخدمة مصالح الشعب السعودي الكريم.