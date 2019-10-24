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الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد بصعدة

الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد بصعدة
http://almnatiq.net/?p=789769
المناطق - الرياض

وقعت مواجهة بين الجيش اليمني مسنوداً بقوات التحالف ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم في منطقة الملاحيظ بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وقال قائد محور مران قائد ألوية العروبة اللواء عبدالكريم السدعي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية : إن المواجهات كبدت المليشيا الكثير من الخسائر الفادحة بالأرواح والعتاد, مشيراً إلى أن قوات الجيش تقدمت وسيطرت على تبة “البروكية” على مشارف مركز مديرية الظاهر.

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