“بوليفارد الرياض” يواصل فعالياته وسط إقبال كبير

المناطق - الرياض

واصلت منطقة بوليفارد الرياض، أنشطتها المتميزة ضمن فعاليات “موسم الرياض” الذي أنطلق بداية أكتوبر الحالي، وسط إقبال كبير.

وتعد منطقة “بوليفارد الرياض” إحدى الوجهات المتميزة التي تستقبل الزوار طوال فعاليات الموسم، إذ تحتضن مطاعم عالمية وعربية، استقطبت خصيصاً للمشاركة في “موسم الرياض”.

يذكر أن منطقة “بوليفارد الرياض” تمتد على مساحة تبرو عن 400 ألف متر مربع.