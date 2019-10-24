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أقدام ليفربول تسحق جينك البلجيكي في أبطال أوروبا

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أقدام ليفربول تسحق جينك البلجيكي في أبطال أوروبا

أقدام ليفربول تسحق جينك البلجيكي في أبطال أوروبا
http://almnatiq.net/?p=789780
المناطق - وكالات

احتفل أليكس أوكسليد-تشامبرلين بعودته لمنافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتسجيل هدفين رائعين ليحقق ليفربول أول انتصار له خارج أرضه في دور المجموعات منذ عامين بالفوز 4-1 على جينك البلجيكي.

ولم يكن الفوز سهلا مثلما تشير النتيجة لكن ثنائية تشامبرلين الذي كان يلعب أول مباراة له في المسابقة منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة في الدور قبل النهائي أمام روما قبل 18 شهرا إضافة لهدفي ساديو ماني ومحمد صلاح حسمت النقاط.

وسجل جينك هدف العزاء عبر ستيفن أودي.

ورفع ليفربول رصيده إلى ست نقاط متأخرا بنقطة عن نابولي متصدر المجموعة الخامسة رغم أن الليلة بدأت بشكل سيء بعد إزالة لافتة للمهاجم ديفوك أوريجي من الملعب اعتبرها ليفربول عنصرية.

وضع أوكسليد-تشامبرلين ليفربول في المقدمة بتسديدة منخفضة بعد دقيقتين لكن جينك لم يستسلم.

ولاحت للفريق البلجيكي عدة فرص ذهبية للتعادل ورغم أنه حقق ذلك برأسية مبوانا ساماتا بعد 26 دقيقة فان المحاولة الغيت بداعي وجود تسلل.

وواصل جينك محاولاته لكن أوكسليد-تشامبرلين أراح ليفربول في الدقيقة 57 بإنهاء رائع لهجمة من خارج المنطقة.

وجعل ماني النتيجة 3-صفر بعد أن أنهى تحركا رائعا في الدقيقة 77 وأكمل صلاح الرباعية بهدف من طراز رفيع بعد أن خارت قوى لاعبي جينك.

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