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العمل والتنمية تعتمد مجلس إدارة تنمية قوز الجعافرة بمحافظة صبيا

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العمل والتنمية تعتمد مجلس إدارة تنمية قوز الجعافرة بمحافظة صبيا

العمل والتنمية تعتمد مجلس إدارة تنمية قوز الجعافرة بمحافظة صبيا
http://almnatiq.net/?p=789781
صبيا - فضة عطيف

اعتمد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الزبن موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تكوين مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقوز الجعافرة ، والذي ضم رئيساً للجنة ونائباً للرئيس وأميناً للصندوق وثمانية أعضاء بالانتخابات.
وهم:-
– علي ناصر إبراهيم عاجمي /رئيس اللجنة
– د.يحيى حسن علي جعفري /نائب الرئيس
– علي حسن عقيل جغادي /أمين الصندوق
– عبدالله محسن جبريل زائري /عضو
– محمد علي موسى نهاري /عضو
– عبدالله محمد أحمد زائري /عضو
– مساوى عبده محمد عطيفي /عضو
– علي عبده موسى خيري /عضو
– محسن يحيى محسن حقوي /عضو
– إبراهيم علي مشني سويدي /عضو
– عبده حسن مشني جعفري /عضو

وهنأ رئيس اللجنة الأستاذ علي إبراهيم عاجمي؛ الأهالي على اعتماد المجلس الجديد، كما هنّأ منسوبي اللجنة على هذه الثقة الغالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على اعتمادهم الملجس، داعياً الله لهم بالتوفيق والسداد، للمضي قدماً في خدمة الوطن والمواطن، في ظل قيادتنا الرشيدة -أعزها الله- مؤكداً أن مجلس الإدارة الجديد يضم نخبة متميزة من رجالات العمل التنموي والاجتماعي بمركز قوز الجعافرة.

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