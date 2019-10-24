عقيد “سعودي” يوضح طريقة كشف الألغام التي زرعها الحوثيين..وينطق الشهادة أثناء نزع إحداها

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ظهر أحد ضباط الجيش السعودي، وهو يكشف أماكن الألغام التي وضعها أفراد جماعة الحوثي الإرهابية والمدعومين من إيران في الحد الجنوبي.

وبدأ القائد – والذي يظهر منه رتبه العسكرية أنه عقيد – في إزالة الأحجار عن الألغام الموجودة وتحديد أماكنها بدقة وطلب من جميع الجنود والمتواجدين بالمنطقة الابتعاد عنها حتى لا يصاب أيا منهم بأذى.

وأوضح في البداية أنه يعمل تحت النار وتحيط به القذائف من كل جهة، ثم بدأ في إزالة التراب عن أحد الألغام قائلا: “أشهد أن لا إله إلا الله.. ابتعدوا جميعا فإذا صار شيء يصير في أنا”.

وقال “مبروك الشمري”، أحد المغردين: “هذا العقيد الركن شالح بن فالح بن سمره، وألف نعم خوي وخدوم وراعي فزعه فيه ناس يخدمهم وهو مايعرفهم حتى خارج العمل العسكري، فعل ماهو كلام، قائد بالعسكرية وشيخ بالمدنية”.

من جهته، أضاف “س. السالم”: اللهم إنّ لنا جنوداً خرجوا للدفاع عن دينهم ووطنهم اللهم إنا نستودعك إياهم فانصرهم بنصرك واحفظهم بحفظك وسدِّد رميهم وثبت أقدامهم وردهم إلى أهلهم سالمين.

هذا وقد حظي المقطع على إعجاب كثير من المغردين بعدما تم تداوله خلال اليومين الماضيين عبر تويتر.