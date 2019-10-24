الكشف عن 5 عوامل لخفض أسعار التأمين على السيارات !

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حددت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، 4 معطيات تساهم في تحديد التكلفة الإجمالي لوثيقة تأمين السيارات.

تقييم المخاطر التي يتعرض لها المؤمن له وسيارته

وأوضحت عبر بوابتها «ساما تهتم» أن الشركات تعكف على تقييم المخاطر التي يتعرض لها المؤمن له وسيارته بناء على: «عُمر السائق وجنسه ومهنته، ونوع القيادة وعدد سنوات امتلاكه للرخصة وعدد المطالبات السابقة ضده والحوادث المرورية التي ارتكبها، إضافة إلى نوع وثيقة التأمين (إلزامي، أو شامل)، ويتحدد سعر التأمين أيضا بحسب موديل السيارة وسعرها السوقي وتكلفة قطع غيارها، ويدخل في سعر الوثيقة المنافع الإضافية التي يطلب المؤمن له الاشتراك بها». حسب “عكاظ”.

5 عوامل تسهم في خفض التكلفة الإجمالية لأسعار تأمين السيارات

وأشارت «ساما» إلى أن هناك 5 عوامل تسهم في خفض التكلفة الإجمالية لأسعار تأمين السيارات، أولها سجل السائق المروري، فإذا كان سجل السائق المروري خالياً من الحوادث، تلتزم شركات التأمين المرخصة بمنح خصم يصل إلى 15% لأصحاب السجل الخالي من المطالبات لسنة واحدة عند رغبتهم الاستفادة من وثائق تأمين المركبات الإلزامي، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل لتصل نسبة تخفيض الأسعار إلى 30% عند مرور 3 سنوات دون أي مطالبات.

عمر السائق وخبرته

وأوضحت مؤسسة النقد أن عمر السائق وخبرته يسهمان في خفض الأسعار، فالسائقون الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً يتم وضع تأمين خاص بهم أكثر تكلفة من الفئات العمرية الأخرى، لوجود احتمال أكبر لتسببهم في وقوع حوادث سير، بينما تنخفض تكلفة التأمين للفئات العمرية الأكبر سناً وتؤثر خبرة السائق في القيادة على تكلفة التأمين؛ فالأشخاص الذين حصلوا حديثاً على رخصة قيادة يكون تأمين سيارتهم أكثر تكلفة من الذين لديهم سنوات خبرة أكثر حتى ولو كانوا من الفئة العمرية ذاتها.