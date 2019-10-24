احدث الأخبار

أغرب طريقة لمنع الغش.. «كراتين» على رؤوس الطلاب
أبرز المواد
 السيرة الذاتية للدكتور عبدالله الغامدي الذي صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
أبرز المواد
 رجل أمن يفاجئ محكمة في مكة بـ “رفض تنفيذ طلبها” بفك قيود أحد السجناء خلال مثوله أمامها!
أبرز المواد
 29 مليار دولار أقساط التأمين المكتتبة في دول الخليج في عام .. المملكة تستحوذ على 32 %
أبرز المواد
 الكشف عن 5 عوامل لخفض أسعار التأمين على السيارات !
أبرز المواد
 السيرة الذاتية للدكتور عصام الوقيت الذي صدر الأمر الملكي بتعيينه مديراً لمركز المعلومات الوطني
أبرز المواد
 السيرة الذاتية لوزير النقل صالح الجاسر
أبرز المواد
 عقيد “سعودي” يوضح طريقة كشف الألغام التي زرعها الحوثيين..وينطق الشهادة أثناء نزع إحداها
أبرز المواد
 إضرام النيران بالحطب احتفالا بقدوم الشتاء في مدينة الرس
أبرز المواد
 “عميلة روسية” تعود إلى بلدها بعد خروجها من سجن أميركي
أبرز المواد
 “قاتل الديناصورات” سبب انقراضا جماعيا بسرعة تحميضه المحيطات
أبرز المواد
 دراسة كبرى تكشف عن خطر صحي ينجم عن الولادة المبكرة
أبرز المواد
أغرب طريقة لمنع الغش.. «كراتين» على رؤوس الطلاب

أغرب طريقة لمنع الغش.. «كراتين» على رؤوس الطلاب

أبرز المواد
السيرة الذاتية للدكتور عبدالله الغامدي الذي صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

السيرة الذاتية للدكتور عبدالله الغامدي الذي صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

أبرز المواد
رجل أمن يفاجئ محكمة في مكة بـ “رفض تنفيذ طلبها” بفك قيود أحد السجناء خلال مثوله أمامها!

رجل أمن يفاجئ محكمة في مكة بـ “رفض تنفيذ طلبها” بفك قيود أحد السجناء خلال مثوله أمامها!

أبرز المواد
29 مليار دولار أقساط التأمين المكتتبة في دول الخليج في عام .. المملكة تستحوذ على 32 %

29 مليار دولار أقساط التأمين المكتتبة في دول الخليج في عام .. المملكة تستحوذ على 32 %

أبرز المواد

رجل أمن يفاجئ محكمة في مكة بـ “رفض تنفيذ طلبها” بفك قيود أحد السجناء خلال مثوله أمامها!

رجل أمن يفاجئ محكمة في مكة بـ “رفض تنفيذ طلبها” بفك قيود أحد السجناء خلال مثوله أمامها!
http://almnatiq.net/?p=789811
المناطق_مكة

شكت إحدى المحاكم لإمارة منطقة مكة المكرمة من امتناع رجل أمن فك قيود أحد السجناء خلال مثوله أمامها.
وأكدت المحكمة أن امتناعه يؤدي إلى الاستخفاف بطلبات المحكمة ويعد إخلالا من قبل رجال الأمن لمخالفته نص المادة (157) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي نصت على أنه (يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال وتجري المحافظة اللازمة عليه).
وأضافت المحكمة في شكواها إلى تعميم صدر لمنسوبي الأمن المرافقين للسجناء، بوضع القيود على الموقوفين في القضايا المالية خلال تنقلاتهم سواء داخل السجن أو خارجه، وذلك نظرا لتسجيل أكثر من واقعة هروب في أكثر من منطقة خلال عام ١٤٣٩. موضحة أن هذا التعميم نص على القيود أثناء التنقلات فقط.
وأشارت إلى أن المادة (157) من نظام الإجراءات الجزائية تقضي بحضور المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، ولما أفاد به النائب العام من أن وضع القيود والأغلال في أيدي وأرجل الموقوفين خاضع لسلطة رجال الضبط الجنائي.
ومن جانبها شددت الإمارة على سجونها بضرورة فك قيد السجين أثناء محاكمته وجلسته في المحكمة ما لم يظهر لدى رجال الضبط الجنائي محاولة السجين للهرب.

روابط ذات صلة

أغرب طريقة لمنع الغش.. «كراتين» على رؤوس الطلاب

أغرب طريقة لمنع الغش.. «كراتين» على رؤوس الطلاب
السيرة الذاتية للدكتور عبدالله الغامدي الذي صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

السيرة الذاتية للدكتور عبدالله الغامدي الذي صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
29 مليار دولار أقساط التأمين المكتتبة في دول الخليج في عام .. المملكة تستحوذ على 32 %

29 مليار دولار أقساط التأمين المكتتبة في دول الخليج في عام .. المملكة تستحوذ على 32 %

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*