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مدير شرطة دومة الجندل يكرم عدداً من ضباط الصف والجنود وموظف بشرطة المحافظة

مدير شرطة دومة الجندل يكرم عدداً من ضباط الصف والجنود وموظف بشرطة المحافظة
http://almnatiq.net/?p=789812
المناطق_الجوف

كرم سعادة مدير شرطة محافظة دومة الجندل العقيد محمد بن محسن الرويلي بمكتبه صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٤-٢-١٤٤١ هـ عدداً من ضباط الصف والجنود وموظف بشرطة المحافظة وهم :
١- الموظف م٧/ طريف على دخل الله على الربيع
٢- رقيب اول/ فرج حامد عبدالله الخلف
٣- رقيب/ مشعل سبيتان الشراري
٤- وكيل رقيب /اشرف عبدالعزيز المسيب
٥- عريف/ انس محمود عبدالله الصليع
٧- جندي اول/مشعل محمد نادي المرعي.
٨- جندي اول / فارس عقييل الشراري
٩- جندي اول/ سلطان كريم العنزي
وذلك نظير تميزهم بمجال عملهم ، هذا وعبر المكرمون عن شكرهم لسعادة مدير الشرطة على التكريم موضحين بأن هذا التكريم سوف يكون حافزًا وداعمًا لهم لبذل المزيد من الجهد.والله الموفق

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