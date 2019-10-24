مدير شرطة دومة الجندل يكرم عدداً من ضباط الصف والجنود وموظف بشرطة المحافظة

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كرم سعادة مدير شرطة محافظة دومة الجندل العقيد محمد بن محسن الرويلي بمكتبه صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٤-٢-١٤٤١ هـ عدداً من ضباط الصف والجنود وموظف بشرطة المحافظة وهم :

١- الموظف م٧/ طريف على دخل الله على الربيع

٢- رقيب اول/ فرج حامد عبدالله الخلف

٣- رقيب/ مشعل سبيتان الشراري

٤- وكيل رقيب /اشرف عبدالعزيز المسيب

٥- عريف/ انس محمود عبدالله الصليع

٧- جندي اول/مشعل محمد نادي المرعي.

٨- جندي اول / فارس عقييل الشراري

٩- جندي اول/ سلطان كريم العنزي

وذلك نظير تميزهم بمجال عملهم ، هذا وعبر المكرمون عن شكرهم لسعادة مدير الشرطة على التكريم موضحين بأن هذا التكريم سوف يكون حافزًا وداعمًا لهم لبذل المزيد من الجهد.والله الموفق