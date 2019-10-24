كرم سعادة مدير شرطة محافظة دومة الجندل العقيد محمد بن محسن الرويلي بمكتبه صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٤-٢-١٤٤١ هـ عدداً من ضباط الصف والجنود وموظف بشرطة المحافظة وهم :
١- الموظف م٧/ طريف على دخل الله على الربيع
٢- رقيب اول/ فرج حامد عبدالله الخلف
٣- رقيب/ مشعل سبيتان الشراري
٤- وكيل رقيب /اشرف عبدالعزيز المسيب
٥- عريف/ انس محمود عبدالله الصليع
٧- جندي اول/مشعل محمد نادي المرعي.
٨- جندي اول / فارس عقييل الشراري
٩- جندي اول/ سلطان كريم العنزي
وذلك نظير تميزهم بمجال عملهم ، هذا وعبر المكرمون عن شكرهم لسعادة مدير الشرطة على التكريم موضحين بأن هذا التكريم سوف يكون حافزًا وداعمًا لهم لبذل المزيد من الجهد.والله الموفق
مدير شرطة دومة الجندل يكرم عدداً من ضباط الصف والجنود وموظف بشرطة المحافظة
كرم سعادة مدير شرطة محافظة دومة الجندل العقيد محمد بن محسن الرويلي بمكتبه صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٤-٢-١٤٤١ هـ عدداً من ضباط الصف والجنود وموظف بشرطة المحافظة وهم :
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