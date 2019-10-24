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السيرة الذاتية للدكتور عبدالله الغامدي الذي صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
http://almnatiq.net/?p=789827
المناطق_الرياض

فيما يلي السيرة الذاتية لمعالي لدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.

  • مدير لمركز المعلومات الوطني.
  • رئيس مجلس إدارة مركز الاتصالات الآمنة, بمركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.
  • رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وقبلها نائب رئيس المجلس.
  • رئيس فريق استراتيجية مركز المعلومات الوطني.
  • رئيس فريق صياغة مقترح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
  • رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات المتقدمة للذكاء الاصطناعي ( ذكاء ).
  • رئيس مجلس إدارة مركز التميز لأمن المعلومات.
  • عضو مجلس إدارة مركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.
  • عضو مجلس إدارة مدارس مسك.
  • مساعد المشرف العام للتعاملات الرقمية بمركز التواصل والاستشراف المعرفي.

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