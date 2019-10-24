السيرة الذاتية للدكتور عبدالله الغامدي الذي صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

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فيما يلي السيرة الذاتية لمعالي لدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.