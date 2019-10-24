أغرب طريقة لمنع الغش.. «كراتين» على رؤوس الطلاب

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في أغرب طريقة لمنع الغش، ظهر طلاب كلية خاصة في ولاية كارناتاكا الهندية مرتدين على رؤوسهم كراتين من الورق، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وهرع مسؤولو الإقليم إلى كلية بهاغات التمهيدية للجامعة للشكوى من المعاملة «اللاإنسانية» للطلاب. وأوضح مسؤولو الكلية أنهم أجروا التجربة بعد موافقة الطلاب، لافتين إلى أن التجربة كانت اختيارية. فيما قال مدير الكلية إم بي ساتيش: «تدابيرنا اتخذت لتحسين حياة الطلاب، وتلقينا ردود فعل إيجابية وسلبية». وأردف: «أجرينا التجربة بعد استخدامها في ولاية بيهار، واعتبروها عبقرية، كما استخدامت قبل شهر بمدرسة ثانوية في المكسيك». بدوره، أعلن وزير التعليم بالولاية سوريش كومار أن ما حدث غير مقبول وقال: «لا لحق لأحد في معاملة طلاب مثل الحيوانات». وتابع: «هذا الانحراف سيتم التعامل معه على نحو مناسب»، وهدد بإلغاء ترخيص الكلية، إذا انتهى التحقيق دون تقديم إدارتها تبريرا منطقيا لهذه الواقعة