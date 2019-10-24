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تعليم الطائف يحث طلابه لزيارة متحف ثانوية دار التوحيد لما تحظى به من مكانة تاريخية

تعليم الطائف يحث طلابه لزيارة متحف ثانوية دار التوحيد لما تحظى به من مكانة تاريخية

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تعليم الطائف يحث طلابه لزيارة متحف ثانوية دار التوحيد لما تحظى به من مكانة تاريخية

تعليم الطائف يحث طلابه لزيارة متحف ثانوية دار التوحيد لما تحظى به من مكانة تاريخية
http://almnatiq.net/?p=789843
المناطق_عادل الزهراني 
دعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف مدارسها الثانوية للبنين إلى تنظيم  زيارات طلابية لمتحف ثانوية دار التوحيد وذلك لما تحظى به من مكانة تاريخية كبيرة .وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف وجه بأهمية زيارة طلاب المدارس الثانوية لمتحف دار التوحيد خلال الفصل الدراسي الأول من هذا العام لتعريفهم بمكانة الدار وتميزها ومخرجاتها التعليمية والتي تقلدت أعلى المناصب في مختلف القطاعات الحكومية ،  وتتولى إدارة النشاط الطلابي للبنين تنسيق الزيارات للمدارس على أن تكون الزيارة كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع وذلك على فترتين حيث تكون الفترة الاولى من الساعة 8 صباحا وحتى 9 صباحا بينما تكون الفترة الثانية من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشر صباحا بواقع عشرة طلاب من كل مدرسة وعدد المدارس في كل فترة 3 مدارس وفق التواريخ المزمنة والمبلغ بها المدارس الثانوية  وشدد اللهيبي على أهمية ضرورة مرافقة مشرف للطلاب أثناء الزيارة والحضور قبل بدء الزيارة بعشر دقائق مع ضرورة توثيق الزيارة من قبل المدرسة .متمنيا للجميع التوفيق والسداد .
وأضاف أن المتحف يحتوي على العديد من المعروضات القيمة والتاريخية ومنها مستندات وجوائز الدار منذ تأسيسها والتي تم أرشفتها الكترونيا بالإضافة إلى سجلات وملفات بعض الدارسين القدماء بها وأنظمة الدراسة سابقا بالمدرسة.
يذكر أن مدرسة دار التوحيد تعد أول مدرسة نظامية أسسها الملك عبدالعزيز – رحمه الله – عندما أمر في العام 1364هـ بإنشاء أول دار لتعليم العلوم العربية والشرعية.

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