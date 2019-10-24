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أسمنت حائل يربح 7.6 مليون ريال في الربع الثالث من 2019

أسمنت حائل يربح 7.6 مليون ريال في الربع الثالث من 2019
http://almnatiq.net/?p=789847
المناطق_حائل

حققت أسمنت حائل صافي ربح بلغ 7.59 مليون ريال في الربع الثالث من 2019 مقارنة بخسائر بلغت 18.30 مليون ريال في الربع المماثل من 2018

وبلغ صافي الربح للـ 9 أشهر الحالية 28.21 مليون ريال مقارنة بخسارة 32.08 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي

وبلغت قيمة المبيعات في الربع الثالث من العام الحالي 62.21 مليون ريال بارتفاع 51 % عن الفترة نفسها من 2018. فيما بلغت مبيعات الـ 9 أشهر الحالية 184.21 مليون ريال بارتفاع 40.6 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم 0.29 ريال مقابل خسارته 0.33 ريال في الـ 9 أشهر الأولى من 2018.

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