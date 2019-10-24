باحث بريطاني: “تعيين الأمير فيصل وزيراً للخارجية خطوة تنطوي على دهاء”

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وصف “نيل كويليام” الباحث في مؤسسة “تشاتام هاوس” البحثية البريطانية عن تعيين سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بـ”الخطوة التي تنطوي على دهاء للتغلب على إيران في كل العواصم وفي الأمم المتحدة، هذا شكل جديد من أشكال التصدي لها”.

وكانت صحيفة “دير شبيجل” الألمانية، قد وصفت الأمير فيصل عقب تعيينه سفيرا للمملكة في ألمانيا بأنه “دبلوماسيًا مهمًا”.

ويعرف سمو الأمير فيصل بأنه متحدث بارع في القضايا السياسية، وكانت له خطابات وكلمات رنانة خلال فترة عمله سفيرا للمملكة في ألمانيا.

ويتولى الأمير فيصل حقيبة الخارجية متسلحاً بخبرة واسعة في مجالات متعددة تفوق العقدين من الزمن، إذ تقلد مناصب وأدوارًا مهمة منذ أن كان عمره 22 عاما، بينها نحو 12 عاما في مجال صناعة الطيران والدفاع،

وشغل الأمير فيصل منصب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا على مدى الأشهر القليلة الماضية وكان قبلها مستشارا سياسيا بالسفارة السعودية في واشنطن، كما سبق أن تولى رئاسة مشروع مشترك مع شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات.