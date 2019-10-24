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أكثر من 1,5 عداد تتم قراءتها عن بعد دون تدخل بشري..

المياه الوطنية: تركيب 1,7 مليون عداد ذكي في مناطق المملكة بنهاية شهر سبتمبر والمستهدف مليوني عداد مطلع عام 2020

المياه الوطنية: تركيب 1,7 مليون عداد ذكي في مناطق المملكة بنهاية شهر سبتمبر والمستهدف مليوني عداد مطلع عام 2020
http://almnatiq.net/?p=789852
المناطق_الرياض

أوضحت شركة المياه الوطنية أنها نجحت بنهاية شهر سبتمبر من العام الجاري في تركيب أكثر من 1,7 مليون عداد ذكي بمناطق المملكة المختلفة، مبينة أنها تمثل نسبة 87% مِن مليوني عداد ذكي مستهدف تركيبها مطلع عام 2020م.

كما لفتت الشركة إلى أنها نجحت في إكمال دائرة الربط الإلكتروني لمنظومة العدادات الذكية لنحو 1,1 مليون عداد ذكي في عدد من المناطق بشبكات لاسلكية ثابتة (مجمعات القراءات)، إذ ترسل هذه العدادات القراءات كل 15 ثانية إلى مجمعات البيانات، التي بدورها ترسل القراءات لكل عداد ذكي خاص بكل عقار أربع مرات في اليوم الواحد لنظام الفوترة بشركة المياه الوطنية وربطها آلياً بحسابات العقارات دون تدخل بشري.

وبينت أن الهدف من بناء هذه المنظومة هو تحقيق مفهوم التحوُّل الرقمي في الخدمات، وتعزيز التواصل و الإرشاد المستمر للعملاء لما تتمتع به العدادات الذكية من خصائص وميزات تدعم التحكم بالاستهلاك، وذلك من خلال إرسال رسائل تنبه العملاء إلى ارتفاع الاستهلاك، بالإضافة إلى إصدار الفواتير في يوم 28 من كل شهر ميلادي، وميزات أخرى تدعم الكفاءة التشغيلية تتضمن تحديد حالة وصول المياه للعملاء، وغيرها من التنبيهات الاستباقية التي تحقق سرعة الأداء وجودة التشغيل، مؤكدة استمرارها في تطوير الإجراءات الخاصة بخدمات العملاء وأتمتتها، ورفع مستوى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة لهم.

ويأتي ذلك تأكيدًا على جهود الشركة ونجاح استراتيجيتها التطويرية ضمن مبادرات برنامج التحوُّل الوطني ورؤية المملكة 2030 في تطبيق أعلى معايير الجودة، ومدى التزامها بتوفير أحدث الأنظمة التقنية لخدمة عملائها ضمن أهدافها نحو التحوُّل الرقمي لمنظومتها المائية.

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