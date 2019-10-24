المدير التنفيذي للموارد البشرية في أرامكو السعودية يتحدث حول (مستقبل التوظيف) في “ملتقى الدمام”

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يشارك المدير التنفيذي للموارد البشرية في أرامكو السعودية المهندس نبيل بن خالد الدبل في ندوة المتحدث الرئيسي تحت عنوان (مستقبل التوظيف)، يوم الأحد المقبل عند الساعة العاشرة صباحا، وذلك ضمن ملتقى لقاءات هدف في الدمام، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، خلال الفترة 27 – 29 أكتوبر 2019م، في مركز معارض الظهران الدولية.

ويمكن للراغبين في المشاركة وحضور الندوة زيارة الموقع الالكتروني الخاص بالملتقى والتسجيل إلكترونيا من خلال الرابط: hrdfliqaat.sa.

ويعد ملتقى لقاءات الدمام 2019م، امتدادًا لمعرض لقاءات الرياض وملتقى جدة، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسـع فـي الدعـم المالـي لمنشآت القطـاع الخـاص، ولدعـم تأهيل وتدريـب وتوظيـف الكـوادر الوطنيـة من خلال عدد من البرامج.

يذكر أن ملتقى “لقاءات هدف” يستهدف العملاء المســتفيدين مــن خدماتــه وهــم: منشآت القطـاع الخـاص، والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال، حيث يصاحـب الملتقـى معـرض لتوظيـف الباحثيـن والباحثـات عـن العمـل في المنشآت المشـاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.