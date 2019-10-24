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مدير تعليم جدة يكرم الطالب عزام الغامدي لاجتيازة المستوى الاول في مجال الكيمياء وتقنيه النانو

مدير تعليم جدة يكرم الطالب عزام الغامدي لاجتيازة المستوى الاول في مجال الكيمياء وتقنيه النانو

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مدير تعليم جدة يكرم الطالب عزام الغامدي لاجتيازة المستوى الاول في مجال الكيمياء وتقنيه النانو

مدير تعليم جدة يكرم الطالب عزام الغامدي لاجتيازة المستوى الاول في مجال الكيمياء وتقنيه النانو
http://almnatiq.net/?p=789857
المناطق_عادل الزهراني

كرم الدكتور سعد المسعودي المدير العام للتعليم بجدة الطالب عزام بن احمد الغامدي الذي يدرس بالصف الأول المتوسط بمدارس جيل الفيصل بجدة .لاجتيازة المستوى الاول في مجال الكيمياء وتقنيه النانو وذلك ضمن فعاليات أكاديمية إستم بمركز جدة العلمي …
وذلك خلال حفل التخرج المقام مساء البارحه بمركز جدة العلمي بحضور مساعد المدير العام للتعليم الاستاذ صديق خوجه
والمشرف العام على المركز الاستاذ عماد بن حمد والطلاب واولياء الامور ..
نهنئ الطالب عزام على هذا التكريم ونتمنى ان نراه احد العلماء الذين يخدمون وطنهم …
مع تمنياتنا له بالتوفيق والسداد

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