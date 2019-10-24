 نائب أمير الجوف يرأس اجتماع الفروسيه و يدشن حملة تشجير الميدان لانطلاقة عملية التطوير الشاملة للميدان

المناطق_عبدالعزيز الحموان

رأس صاحب السمو الملكي الأمير ع بد العزيز بن فهد بن تركي بن عب دالعزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية ف ي المنطقة، بمكتب سموه بالإمارة اليوم اجتماع مجلس إدارة الناد ي ، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمدبن عبدالله آل سلطان وأعضاء المجلس .

وفي بداية الاجتماع أكد سمو نائ ب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إ دارة النادي على ضرورة العمل وف ق خطط مدروسةللرفع من مستوى الم يدان بما يتوافق مع المعايير ال محلية والعالمية .

وناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث وافق ال مجلس على تعيين المهندس محمد ال براهيم مشرفاً عاماًعلى الميدان وتعيين محمد العلي مديراً لإدا رة الميدان، وبحث ملف الاستثمار ورفع إيرادات النادي وتطوير ال ميدان والاستماعلبعض الأفكار.

وفي نهاية الاجتماع أقر المجلس موعد انطلاق موسم سباقات هذا ال عام والتي ستنطلق في الخامس عشر من شهر ربيعالأول وإقرار ميزان ية السباقات .

بعد ذلك توجه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن ت ركي بن عبد العزيز نائب أمير من طقة الجوف رئيس مجلسإدارة نادي الفروسية لميدان الفروسية بمدين ة سكاكا، وكان في استقبال سموه لدى وصوله أمين منطقة الجوف عضو مجلسإدارة النادي بالمنطقة الم هندس عاطف بن محمد الشرعان وأعض اء مجلس الإدارة ، حيث دشن سموه حملة مبادرة تشجيرميدان الفروس ية بالمنطقة بغرس أول شجرة سدر ضمن مبادرة “الجوف واحة خضراء” لانطلاقة عملية التطوير الشاملة للميدان.

واستمع سموه من أمين المنطقة لش رح عن مراحل هذه المبادرة ، الت ي سيتبعها غرس أكثر من 100 شتلة في الميدان سيساهمفيها المتطوع ون وملاّك الخيل وبجهود أمانة ا لمنطقة، مبيناً أنه تم اختيار ش جرة السدر كونها تتحمل الملوحة ودرجات الحرارةالعالية والمنخفض ة وغير مستهلكة للمياه وتــزرع الشجرة للظل والزينة.

وأعرب سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز عن شك ره لأمانة المنطقة على هذه الجه ود والقائمين على المبادرة.