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 نائب أمير الجوف يرأس اجتماع الفروسيه و يدشن حملة تشجير الميدان لانطلاقة عملية التطوير الشاملة للميدان

 نائب أمير الجوف يرأس اجتماع الفروسيه و يدشن حملة تشجير الميدان لانطلاقة عملية التطوير الشاملة للميدان

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 نائب أمير الجوف يرأس اجتماع الفروسيه و يدشن حملة تشجير الميدان لانطلاقة عملية التطوير الشاملة للميدان

 نائب أمير الجوف يرأس اجتماع الفروسيه و يدشن حملة تشجير الميدان لانطلاقة عملية التطوير الشاملة للميدان
http://almnatiq.net/?p=789858
المناطق_عبدالعزيز الحموان

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية في المنطقة، بمكتب سموه بالإمارة اليوم اجتماع مجلس إدارة النادي ، بحضور وكيل الإمارة حسين بنمحمدبن عبدالله آل سلطان وأعضاء المجلس .

وفي بداية الاجتماع أكد سمو نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة النادي على ضرورة العمل وفق خطط مدروسةللرفع من مستوى الميدان بما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية .

 وناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث وافق المجلس على تعيين المهندس محمد البراهيم مشرفاً عاماًعلى الميدان وتعيين محمد العلي مديراً لإدارة الميدان، وبحث ملف الاستثمار ورفع إيرادات النادي وتطوير الميدان والاستماعلبعض الأفكار.

وفي نهاية الاجتماع أقر المجلس موعد انطلاق موسم سباقات هذا العام والتي ستنطلق في الخامس عشر من شهر ربيعالأول وإقرار ميزانية السباقات .

بعد ذلك توجه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلسإدارة نادي الفروسية لميدان الفروسية بمدينة سكاكا، وكان في استقبال سموه لدى وصوله أمين منطقة الجوف عضو مجلسإدارة النادي بالمنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان وأعضاء مجلس الإدارة ، حيث دشن سموه حملة مبادرة تشجيرميدان الفروسية بالمنطقة بغرس أول شجرة سدر ضمن مبادرة “الجوف واحة خضراء” لانطلاقة عملية التطوير الشاملةللميدان.

واستمع سموه من أمين المنطقة لشرح عن مراحل هذه المبادرة ، التي سيتبعها غرس أكثر من 100 شتلة في الميدان سيساهمفيها المتطوعون وملاّك الخيل وبجهود أمانة المنطقة، مبيناً أنه تم اختيار شجرة السدر كونها تتحمل الملوحة ودرجات الحرارةالعالية والمنخفضة وغير مستهلكة للمياه وتــزرع الشجرة للظل والزينة.

وأعرب سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز عن شكره لأمانة المنطقة على هذه الجهود والقائمين على المبادرة.

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