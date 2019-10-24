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وكيلات الجامعات السعودية يناقشن الخطط الاستراتيجية المستقبلية للوكالات

وكيلات الجامعات السعودية يناقشن الخطط الاستراتيجية المستقبلية للوكالات

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وكيلات الجامعات السعودية يناقشن الخطط الاستراتيجية المستقبلية للوكالات

وكيلات الجامعات السعودية يناقشن الخطط الاستراتيجية المستقبلية للوكالات
http://almnatiq.net/?p=789865
المناطق_محمد الحسن

ناقش اللقاء الثالث لوكيلات الجامعات السعودية الذي نظمته وكالة الجامعة لشؤون الطالبات بجامعة الجوف، اليوم الأربعاء برعاية معالي
مدير الجامعة، الخطط الاستراتيجية المستقبلية لوكالات الجامعات، وذلك بمجمع كليات البنات بسكاكا.
وخلال اللقاء، رحب معالي مدير الجامعة أ.د. إسماعيل البشري بوكيلات الجامعات، قائلا ” أھلاً بكم في جامعة الجوف وفي مجمع كليات البنات بسكاكا التي حضرتن إليه للمشاركة والمساهمة في تقديم ما لديكن من عصارة فكرٍ ومقترحات للمزيد من البناء والوفاء والانتماء للوطن “.

وأكد الدكتور البشري، أهمية اللقاء في قياس أداء عمل الوكالات التي أنشئت حديثاً من خلال طرح ومناقشة الحلول التي يمكن من خلالها رفع الأداء وتحقيق الطموح.
وهنأ وكيلات الجامعات على مناقشة الخطط الاستراتيجية المستقبلية في الوكالات، مؤكداً أن أية تطوير أو تنمية إذا لم تقودها استراتيجية واضحة ستكون نتائجها ضعيفة ولا تحقق الأهداف المرجوة.
وقال معالي مدير الجامعة، إن اللقاء يأتي في مرحلة هامة من مسيرة العمل الأكاديمي والإداري في الجامعات تتطلب المزيد من تطوير
العمل داخل الجامعات بالتعاون مع العميدات والوكيلات والعمداء أصحاب العلاقة.
وأضاف بأن التخطيط عبارة عن رؤية ومشاريع ومبادرات تملكها إدارات ووكالات وجهات داخل الجامعات مما يتطلب المراجعة باستمرار من
خلال مؤشرات الأداء مع الإضافة والحذف من خلال مسيرة التنفيذ وهذا ما تنفذه جامعة الجوف بشكل مستمر.
ولفت إلى أن جامعة الجوف عدلت خطتها الاستراتيجية القائمة على مستوى كلياتها المختلفة لتتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة، مؤكداً تغطية جميع المشاريع التي تضمنتها خطة الجامعة والتي من ضمنها استراتيجية وكالة الجامعة لشؤون الطالبات، في الجوانب الأكاديمية والبحثية والإدارية والتطويرية وخدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية والأعمال الريادية.
وعبّر الدكتور البشري، عن تطلعه في أن يخرج اللقاء، بتوصيات مدروسة ومفيدة للجامعات باعتبار أن التخطيط هو الذي يقود وكالات الجامعات
لتحقق أهدافها في خدمة الطالبات في كلياتهن المختلفة بجامعات المملكة.
وفي ختام كلمته، دعا معالي مدير الجامعة، الله العلي القدير أن يحفظ الوطن والقيادة الرشيدة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار
والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين.
وتناول اللقاء ثلاثة محاور أهمها، الخطة الاستراتيجية لوكالة جامعة الجوف لشؤون الطالبات استعرضته وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات
د. أسماء المويشير، ومحور واقع التخطيط الاستراتيجي في وكالات الجامعات لشؤون الطالبات تجارب وكالة الجامعة لشؤون الطالبات بجامعة جازان، قدمته وكيلة جامعة جازان لشؤون الطالبات أ.د عائشة زكري، ووكيلة جامعة بيشة لشؤون الطالبات د. الجوهرة الدوسري، ومحور دور وكالات الجامعات لشؤون الطالبات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعات ناقشته وكيلة جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات أ.د. غادة سيف.
وشهد اللقاء نقاشاً حول المواضيع المطروحة من قبل وكيلات الجامعات والتي تم من خلالها استعراض أهم النتائج والتوصيات.
وسيتم عقد اللقاء الرابع في رحاب جامعة القرى إن شاء الله .

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