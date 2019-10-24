احدث الأخبار

صحة الرياض: تحويل جميع حالات الأطفال والنساء والولادة إلى المستشفى التخصصي بالخرج
أبرز المواد
 وكيلات الجامعات السعودية يناقشن الخطط الاستراتيجية المستقبلية للوكالات
منطقة الجوف
 مدير تعليم جدة يكرم الطالب عزام الغامدي لاجتيازة المستوى الاول في مجال الكيمياء وتقنيه النانو
أبرز المواد
  نائب أمير الجوف يرأس اجتماع الفروسيه و يدشن حملة تشجير الميدان لانطلاقة عملية التطوير الشاملة للميدان
منطقة الجوف
 مدير شرطة دومة الجندل يكرم عدداً من ضباط الصف والجنود وموظف بشرطة المحافظة
منطقة الجوف
 المدير التنفيذي للموارد البشرية في أرامكو السعودية يتحدث حول (مستقبل التوظيف) في “ملتقى الدمام”
أبرز المواد
 باحث بريطاني: “تعيين الأمير فيصل وزيراً للخارجية خطوة تنطوي على دهاء”
أبرز المواد
 أسمنت حائل يربح 7.6 مليون ريال في الربع الثالث من 2019
الاقتصاد
 تعليم الطائف يحث طلابه لزيارة متحف ثانوية دار التوحيد لما تحظى به من مكانة تاريخية
منطقة مكة المكرمة
 أمير القصيم يرأس اجتماع الجمعية العمومية لجمعية البر الخيرية ببريدة
منطقة القصيم
 إدارة “تعليم الجوف” تصرف 1.3 مليون ريال ميزانية تشغيلية للمدارس
أبرز المواد
 السجن مدى الحياة لـ“إثيوبي” اغتصب امرأتين في بريطانيا
أبرز المواد
صحة الرياض: تحويل جميع حالات الأطفال والنساء والولادة إلى المستشفى التخصصي بالخرج

صحة الرياض: تحويل جميع حالات الأطفال والنساء والولادة إلى المستشفى التخصصي بالخرج

أبرز المواد
وكيلات الجامعات السعودية يناقشن الخطط الاستراتيجية المستقبلية للوكالات

وكيلات الجامعات السعودية يناقشن الخطط الاستراتيجية المستقبلية للوكالات

منطقة الجوف
مدير تعليم جدة يكرم الطالب عزام الغامدي لاجتيازة المستوى الاول في مجال الكيمياء وتقنيه النانو

مدير تعليم جدة يكرم الطالب عزام الغامدي لاجتيازة المستوى الاول في مجال الكيمياء وتقنيه النانو

أبرز المواد
 نائب أمير الجوف يرأس اجتماع الفروسيه و يدشن حملة تشجير الميدان لانطلاقة عملية التطوير الشاملة للميدان

 نائب أمير الجوف يرأس اجتماع الفروسيه و يدشن حملة تشجير الميدان لانطلاقة عملية التطوير الشاملة للميدان

منطقة الجوف

صحة الرياض: تحويل جميع حالات الأطفال والنساء والولادة إلى المستشفى التخصصي بالخرج

http://almnatiq.net/?p=789866

انطلاقاً من حرصها على تطوير الخدمات الصحية بمختلف محافظات المنطقة بما فيها محافظة الخرج، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 للإرتقاء بالخدمات الصحية، أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ايقاف استقبال جميع حالات الأطفال والنساء والولادة في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج وتحويلها إلى المستشفى التخصصي (مستشفى النساء والولادة والأطفال) بالحافظة وذلك اعتباراً من يوم الأحد 28 صفر 1441هـ الموافق 27 اكتوبر 2019م.
وأوضحت “صحة الرياض” أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتوحيد الخدمات الطبية بأقسام النساء والولادة والأطفال، وذلك بنقل خدماتها من مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية إلى مستشفى النساء والولادة والأطفال التخصصي، مؤكدة انها تعمل جاهدة على تقديم أرقى أنواع الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين في مختلف محافظات ومدن المنطقة.
وأضافت بأنها تسعى إلى الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة للمستويات المعيارية لرفع مستوى جودة حياة المواطنين من خلال المسارين الوقائي والعلاجي معاً، تماشياً مع التطورات التي يشهدها القطاع الصحي في إطار تنفيذ مبادرات رؤية 2030.
الجدير بالذكر أن المستشفى التخصصي تبلغ سعته السريرية (200) سريراً ويحتوي على أقسام عدة منها قسم النساء والولادة، والأشعة، والطوارئ، وقسما الحضانة والتنويم، إضافة إلى العيادات الخارجية والأقسام الخدمية الأخرى. كما يضم نخبة متميزة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين والفنيين وهيئة التمريض.
وسيسهم هذا المستشفى في تخفيف العبء والضغط على مستشفيات المحافظة، وخاصة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية .

روابط ذات صلة

مدير تعليم جدة يكرم الطالب عزام الغامدي لاجتيازة المستوى الاول في مجال الكيمياء وتقنيه النانو

مدير تعليم جدة يكرم الطالب عزام الغامدي لاجتيازة المستوى الاول في مجال الكيمياء وتقنيه النانو
المدير التنفيذي للموارد البشرية في أرامكو السعودية يتحدث حول (مستقبل التوظيف) في “ملتقى الدمام”

المدير التنفيذي للموارد البشرية في أرامكو السعودية يتحدث حول (مستقبل التوظيف) في “ملتقى الدمام”
باحث بريطاني: “تعيين الأمير فيصل وزيراً للخارجية خطوة تنطوي على دهاء”

باحث بريطاني: “تعيين الأمير فيصل وزيراً للخارجية خطوة تنطوي على دهاء”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*