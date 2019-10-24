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80 طالباً يشاركون في برنامج اليوم الإثرائي بالطائف

80 طالباً يشاركون في برنامج اليوم الإثرائي بالطائف

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80 طالباً يشاركون في برنامج اليوم الإثرائي بالطائف

80 طالباً يشاركون في برنامج اليوم الإثرائي بالطائف
http://almnatiq.net/?p=789870
المناطق_عادل الزهراني

شارك 80 طالباً من مختلف المراحل التعليمية اليوم (الخميس) في برنامج اليوم الإثرائي الذي نظمه مركز الموهوبين بالطائف

ويهدف البرنامج لإكساب الطلاب المجتازين لمقياس موهبة العام الماضي مهارات في تطوير الذات وال تقنية والذكاء الصناعي من خلال إثارة الفضول العلمي لديهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الشخصية.

كما يهدف البرنامج إلى تعريف الطلاب الموهوبين بأقسام وإمكانيات مركز الموهوبين بالطائف، وبرامج الرعاية التي يقدمها لهم، بالإضافة لإكسابهم بعض المهارات في مجال الابتكار.

ويستهدف البرنامج طلاب الصف الرابع الابتدائي والأول المتوسط والأول الثانوي من مجتازي مقياس مهوبة.

وشملت البرامج المقدمة للطلاب الموهوبين في برنامج اليوم الإثرائي، برنامج ” مهارات النجاح “، و”القيم الشخصية “، و”البرمجة ” و “الذكاء الصناعي ” و “stem” وفقرات رياضية وعروض مرئية وألعاب ذكاء

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