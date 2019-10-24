“الأرصاد” : استمرار التقلبات الجوية على بعض مناطق المملكة حتى السبت القادم

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليوم عدم الاستقرار في الأجواء ابتداءً من اليوم الخميس وحتى بعد غدٍ السبت, احتمال هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة, تصحب بزخات من البرد احياناً, ورياح نشطة السرعة تصل إلى 40 كم/ ساعة أو أكثر, تتسبب في إثارة الأتربة والغبار على مناطق الجوف, والحدود الشمالية, وحائل, والمدينة المنورة والأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك بما فيها الأجزاء الساحلية لمنطقة الوجه وأملج وينبع, كذلك على الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية حفر الباطن والقيصومة.
كما توقعت الهيئة أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها على منطقتي القصيم ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية رابغ وجدة, كما تستمر الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق عسير وجازان والباحة خلال نفس الفترة.

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