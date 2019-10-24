الميدان التعليمي بوادي الدواسر يشيدون بقرار تطوير لائحة تقويم الطالب

وادي الدواسر - فالح الدوسري

رحب الميدان التعليمي بوادي الدواسر بقرار معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، كونه يضمن تحسين نواتج التعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة .

كما أكد مدير تعليم محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد العُمري إن تطوير لائحة تقويم الطالب يعبر عن حرص وزارة التعليم على تحسين نواتج التعلم والارتقاء بالمنظومة التعليمية .

وأضاف إن هذا القرار صدر نتيجة متابعة وزير التعليم للميدان التعليمي، من خلال العديد من الإجراءات المدروسة ، من لقاءات مع مدراء التعليم ، والإطلاع على آراء الخبراء، وعمل العديد من الملتقيات والاجتماعات وورش العمل مع الإدارات التعليمية، بالشراكة مع مدراء المكاتب التعليمية والمشرفين وقادة المدارس والمعلمين في القرار .

وقال العُمري إن العمل بنظام الاختبارات النهائية للمواد الدراسية يضمن نتائج أفضل للتعلم ورفع المستوي التحصيلي للطلاب والطالبات وتحسين مستوي الأداء في الاختبارات الوطنية والدولية، وكذلك الحصول على مخرجات تعليمية متميزة ، وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ .

كما قدم العُمري بإسم الأسرة التعليمية بمحافظة وادي الدواسر الشكر لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ووزارة التعليم على جهودهم في دعم الميدان التعليمي على التطوير المستمر الذي تشهده الوزارة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ودعم الأجيال لبناء مستقبل طموح يحقق تطلعات ولاة أمرنا حفظهم الله .