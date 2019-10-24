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الجبير : التهدئة لا تنفع مع طهران و اتفاق كبير قريبا في اليمن

الجبير : التهدئة لا تنفع مع طهران و اتفاق كبير قريبا في اليمن
http://almnatiq.net/?p=789887
المناطق - وكالات

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن ممارسة الضغوط القصوى تبقى السبيل الوحيد لدفع إيران للجلوس إلى طاولة التفاوض، مضيفاً أن التهدئة لا تنفع مع طهران.

وقال في مقابلة مع صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، نشرت مساء الأربعاء، ردا على سؤال حول ما إذا كان يعارض الوساطة الفرنسية بشأن الاتفاق النووي الإيراني: “على الإيرانيين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الاستمرار في تحمل العقوبات أم العودة والتفاوض بشأن الاتفاق النووي، على الرغم من أنهم يشترطون رفع العقوبات الأميركية قبل أي تفاوض”.

وأضاف: على إيران أن تدفع ثمن تصرفها العدائي، لا يمكن بأي حال أن تطلق دولة صواريخ باليستية على بلدان أخرى ولا تتوقع أي عواقب.

إلى ذلك، أكد أن المملكة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، قائلاً: “نريد تغييرا في السلوك الإيراني، لماذا كل هذا العداء تجاه المملكة؟”.

وتابع: “المسألة مع إيران أننا لا نعلم هل نتعامل مع ثورة أم دولة كباقي الدول؟”، مضيفاً أن التهدئة أو المهادنة لا تنفع مع طهران.

وفي ما يتعلق بالملف اليمني، كشف أن اتفاقا وشيكا سيعقد بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

يذكر أن الجبير كان أوضح، الاثنين، أن لوم دول الاتحاد الأوروبي إيران على مهاجمة منشآت أرامكو موقف صحيح، مؤكداً أن إيران لا تحترم سيادة الدول ولا تحترم القانون الدولي. كما شدد على أن السعودية مقتنعة “من خلال الأدلة الموجودة لدينا بتورط إيران في هجمات أرامكو”.

وخلال كلمته بالمعهد الدولي للشؤون الخارجية في لندن، قال إن أيادي إيران تمتد إلى عدد من الدول العربية، مشدداً على أنه ليس هناك أي وساطة مع إيران ونطالبها بالأفعال بدلاً من الكلام.

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