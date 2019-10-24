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العفو الدولية : وثقنا حوادث قمع للمتظاهرين في لبنان

العفو الدولية : وثقنا حوادث قمع للمتظاهرين في لبنان
http://almnatiq.net/?p=789891
المناطق - وكالات

أعلنت منظمة العفو الدولية الخميس أنها وثقت بعض حوادث القمع من قبل الجيش في بعض المناطق على الرغم من محاولة السلطات تفادي قمع التظاهرات في لبنان. وقالت في تغريدات على تويتر: على السلطات اللبنانية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس مع المتظاهرين السلميين.

وأكدت أن استخدام العنف لن يؤدي إلا لمزيد من التوتر والانتهاكات.

كما اعتبرت أن إغلاق الطرقات بشكل سلمي كجزء من الاحتجاج يُعد شكلاً مشروعاً للتجمع السلمي وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مضيفة أن أي محاولة لإزاحة المحتجين بالقوة من قبل السلطات اللبنانية ستمثل انتهاكا لحقهم في الاحتجاج السلمي.

وختمت معتبرة أن كل ما يريده المتظاهرون اللبنانيون هو أن تُسمع أصواتهم.

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