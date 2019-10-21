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أمير نجران يستعرض مخالفات الغذاء والدواء .. ويشدد على تطبيق المعايير بحزم وعدل

أمير نجران يستعرض مخالفات الغذاء والدواء .. ويشدد على تطبيق المعايير بحزم وعدل
http://almnatiq.net/?p=789905
المناطق - نجران

شدد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة الغذائية في المنتجات الزراعية، والرقابة على الأنشطة التجارية بكل حزم وعدل، أداء للأمانة التي حملنا إياها ولاة الأمر تجاه المواطن والمقيم بالمنطقة.
ووجه سموه بإعداد خطة لخفض نسبة المبيدات المستخدمة في المحاصيل الزراعية، وفق المسموح به نظامًا، وفحص مياه الري، بالتعاون مع الجهات المختصة.
جاء ذلك أثناء اطلاع سموه، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، على نتائج الحملة التفتيشية على المنشآت الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل والعطارة بالمنطقة، التي تمت بالتنسيق بين الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأمانة المنطقة والشؤون الصحية، قدمه مدير القطاع الجنوبي بالهيئة هشام بن أحمد القريني.
وكشف التقرير جملة من المخالفات، تتلخص في ضبط كميات من الأغذية التالفة ومنتهية الصلاحية، وأطعمة فاسدة، ورصد منتجات دوائية منتهية الصلاحية، وأخرى تم التحذير من استخدامها، وثالثة غير مرخصة، وتخزين مواد غذائية في مستودع مخالف للاشتراطات الصحية والفنية، ورصد خطوط لإنتاج الخبز غير النظيفة، واستخدام أدوات لتحضير الأغذية غير مناسبة صحيًّا، وضبط عمالة وطهاة أثناء تحضير الأطعمة وعلى أيديهم بثور وجروح.
وبيّن التقرير وجود منتجات مغلفة، بمعلومات وهمية، من بينها الترويج لبعض منتجات العسل، وقد اتضح إضافة مواد كيميائية إليه، بداعي تأثيره على الصحة والنشاط.
وأكد القريني عزم الهيئة على مواصلة حملاتها الرقابية والتفتيشية، بما يحقق رسالتها القائمة على أسس علمية لتعزيز وحماية الصحة العامة، نحو حماية المجتمع من خلال تشريعات ومنظومة رقابية فعالة لضمان الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف.

 

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