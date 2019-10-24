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مهرجان الجوف الشبابي ” شباب توك” يُطلق فعالياته المتنوعة

مهرجان الجوف الشبابي ” شباب توك” يُطلق فعالياته المتنوعة

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مهرجان الجوف الشبابي ” شباب توك” يُطلق فعالياته المتنوعة

مهرجان الجوف الشبابي ” شباب توك” يُطلق فعالياته المتنوعة
http://almnatiq.net/?p=789922
المناطق - الجوف
انطلقت مساء أمس فعاليات مهرجان الجوف الشبابي “شباب توك” في نسخته الأولى ، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ، وسط تفاعل الزوار مع ما يقدم فيه من برامج ومسابقات مختلفة .
فقد أعلن مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الجوف مريح بن مصلح المريح  وبحضور مدير عام الهيئات الشبابية بالهيئة العامة للرياضة طلال بن عبدالله الحربي وعددٍ من مديري الإدارات الحكومية و المسؤولين ، انطلاق فعاليات المهرجان ، حيث بدأ بالسلام الملكي ، ثم تجوّل الضيوف على أجنحة وأقسام المهرجان والخدمات التي يقدمها العارضون في هذه الأجنحة .
ففي جدول الفعاليات أضفت فقرة الـ”ستاند أب كوميدي” جوًا من البهجة  المرح على محيا حضور مسرح الفعاليات ، وكان للشعر حضور مميز في هذه الأمسية و التي تغنى فيها الشاعران أيمن شداد و عبد الرحمن جابر بالعديد من القصائد الطربية و تنوعت موضوعاتها الشعرية .
وتفاعل الزوار مع ما يقدم من عروض شعبية و رقصات تراثية ، وذلك بالتعاون مع جمعية الثقافة و الفنون بمنطقة الجوف ، والتي شارك فنانوها أيضًا من خلال جناح يستعرض مواهبهم في الفن التشكيلي و التصوير الضوئي ، و المرسم الحر .
و كان الجمهور الحاضر على موعد مع الطرب و المتعة من خلال الاستمتاع بالأوبريت ، بالإضافة إلى مشاركة المنشد الشاب عوّاد الوجدي بتقديمه عددًا من الوصلات الطربية المميزة ، و شارك عددٌ من الحضور في منافسات الألعاب الشعبية و الإلكترونية.

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