مهرجان الجوف الشبابي ” شباب توك” يُطلق فعالياته المتنوعة

المناطق - الجوف

انطلقت مساء أمس فعاليات مهرجان الجوف الشبابي “شباب توك” في نسخته الأولى ، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ، وسط تفاعل الزوار مع ما يقدم فيه من برامج ومسابقات مختلفة .

فقد أعلن مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الجوف مريح بن مصلح المريح وبحضور مدير عام الهيئات الشبابية بالهيئة العامة للرياضة طلال بن عبدالله الحربي وعددٍ من مديري الإدارات الحكومية و المسؤولين ، انطلاق فعاليات المهرجان ، حيث بدأ بالسلام الملكي ، ثم تجوّل الضيوف على أجنحة وأقسام المهرجان والخدمات التي يقدمها العارضون في هذه الأجنحة .

ففي جدول الفعاليات أضفت فقرة الـ”ستاند أب كوميدي” جوًا من البهجة المرح على محيا حضور مسرح الفعاليات ، وكان للشعر حضور مميز في هذه الأمسية و التي تغنى فيها الشاعران أيمن شداد و عبد الرحمن جابر بالعديد من القصائد الطربية و تنوعت موضوعاتها الشعرية .

وتفاعل الزوار مع ما يقدم من عروض شعبية و رقصات تراثية ، وذلك بالتعاون مع جمعية الثقافة و الفنون بمنطقة الجوف ، والتي شارك فنانوها أيضًا من خلال جناح يستعرض مواهبهم في الفن التشكيلي و التصوير الضوئي ، و المرسم الحر .

و كان الجمهور الحاضر على موعد مع الطرب و المتعة من خلال الاستمتاع بالأوبريت ، بالإضافة إلى مشاركة المنشد الشاب عوّاد الوجدي بتقديمه عددًا من الوصلات الطربية المميزة ، و شارك عددٌ من الحضور في منافسات الألعاب الشعبية و الإلكترونية.