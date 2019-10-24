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أمير القصيم يستقبل مساعد رئيس المحكمة العمالية بمدينة بريدة

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أمير القصيم يستقبل مساعد رئيس المحكمة العمالية بمدينة بريدة

أمير القصيم يستقبل مساعد رئيس المحكمة العمالية بمدينة بريدة
http://almnatiq.net/?p=789933
المناطق - بريدة

 

 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, بحضور فضيلة الشيخ عبدالكريم التويجري رئيس المحكمة العمالية ببريدة، فضيلة الشيخ فهد بن محمد الربيش الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسميته مساعداً لرئيس المحكمة العمالية بمدينة بريدة.

 

وهنأ سموه الشيخ الربيش، متمنياً له التوفيق والسداد لخدمة دينه ووطنه، منوهاً باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لكل ما يدعم تطوير القضاء والقضاة، مشيداً بالدور الذي يقوم به القضاة وبنزاهتهم وحرصهم على إرساء مبادئ العدل, سائلاً الله أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه.

 

من جهته عبر الشيخ الربيش، عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه واهتمامه وعلى توجيهاته السديدة، سائلا الله أن يعينه لخدمة الدين والوطن.

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