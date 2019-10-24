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الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام على رتبة “جندي”

الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام على رتبة “جندي”

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الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام على رتبة “جندي”

الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام على رتبة “جندي”
http://almnatiq.net/?p=789967
المناطق - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام على رتبة “جندي” للتعيين عليها بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) ابتداءً من يوم الأحد القادم 28 / 2 / 1441هـ، الساعة العاشرة صباحاً، حتى يوم الخميس 3 / 3 / 1441هـ، الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي : http://www.jobs.sa .

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