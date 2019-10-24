” بلدية الأحمر ” تحصل على شهادة التميز في إدارة المشاريع

الرياض - فالح الدوسري

قدم وكيل الأمين لشؤون بلديات منطقة الرياض المهندس صالح بن عبدالعزيز المخضوب، شهادة التميز البلدي في إدارة المشاريع لشهرسبتمبر عام 2019م، في أفضل إدارة مشاريع على مستوى بلديات منطقة الرياض لبلدية مركز الأحمر في محافظة الأفلاج ، حيث استلمالشهادة رئيس بلدية الأحمر الأستاذ بندر بن مشعان العتيبي ، ومدير إدارة المشاريع المهندس سعد الدوسري وبحضور الوكيل المساعدللشؤون الفنية بالوكالة .

يذكر أن بلدية الأحمر خلال الأعوام الماضية بذلت جهداً كبيراً في أعمالها، وتنوعت في عدد من المجالات، مما جعلها تحقق هذا التميز.

من جانبه قدم رئيس بلدية الأحمر ” بندر العتيبي ” شكره لأمين منطقة الرياض ولوكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة على دعمهم لبلديةالأحمر ، مما أدى إلى تنافس البلديات لخدمة المواطن في كل محافظة.