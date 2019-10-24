وكيل إمارة الجوف يدشن برنامج “وصفتي” الصحية، وحملة الإنفلونزا الموسمية

الجوف - عبدالعزيز الحموان

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، دشن وكيل الإمارة حسين بن محمدبن عبد الله آل سلطان، بمكتبه بالإمارة اليوم، برنامج “وصفتي” التي تقوم وزارة الصحة على تطبيقه ضمن برامج التحولالوطني 2020، كما دشن حملة الإنفلونزا الموسمية بحضور مدير عام الرعاية الصيدلانية بالوزارة الدكتور محمد شناوي،ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن الشهراني.

وأوضح الدكتور الشهراني أن البرنامج الذي اعتمدته الوزارة للتخلي عن الوصفة الورقية كما هو الحال في السابق والاعتمادعلى الوصفة الإلكترونية، وصرفها من الصيدليات التجارية المشتركة في خدمة وصفتي، من خلال تزويدهم برقم الوصفة والتيتصلك عبر رسالة نصية على جوال المريض إضافة إلى رقم الهوية، والتي تهدف إلى توفير الوقت والموارد، وتحسين وتطويرإرشادات استخدام الدواء، وضمان توفر الدواء.

وأعرب وكيل إمارة منطقة الجوف عن شكره لوزارة الصحة على ماتقدم من خدمات متقدمة تخدم المرضى في أقصر وقت معتطبيق معايير الجودة وفق برامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .