أمير منطقة الرياض يستقبل مدير الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة

المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمكتبه بقصر الحكم اليوم ، مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة إبراهيم بن سليمان الأصقه ، بحضور المدير العام للإدارة العامة للأحوال المدنية السابق فهد بن عبدالله المزيد.

وأعرب المزيد عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الرياض على الدعم والمتابعة والتوجيه خلال الفترة الإدارية السابقة ، مؤكداً على التعاون والتنسيق المثمر بين الإمارة والأحوال المدنية بالمنطقة .

كما تمنى سموه التوفيق والسداد للجميع ، مثمناً الجهود والمستوى العالي التي ظهرت به الأحوال المدنية والتطور التقني والتسهيلات الخدمية .

من جانبه عبّر الأصقه عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض، مثمناً دعم سموه للرقي بالمستويات العملية والإدارية.