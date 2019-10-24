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أمير منطقة الرياض يستقبل مدير الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة

أمير منطقة الرياض يستقبل مدير الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة

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أمير منطقة الرياض يستقبل مدير الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة

أمير منطقة الرياض يستقبل مدير الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=789997
المناطق - الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمكتبه بقصر الحكم اليوم ، مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة إبراهيم بن سليمان الأصقه ، بحضور المدير العام للإدارة العامة للأحوال المدنية السابق فهد بن عبدالله المزيد.
وأعرب المزيد عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الرياض على الدعم والمتابعة والتوجيه خلال الفترة الإدارية السابقة ، مؤكداً على التعاون والتنسيق المثمر بين الإمارة والأحوال المدنية بالمنطقة .
كما تمنى سموه التوفيق والسداد للجميع ، مثمناً الجهود والمستوى العالي التي ظهرت به الأحوال المدنية والتطور التقني والتسهيلات الخدمية .
من جانبه عبّر الأصقه عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض، مثمناً دعم سموه للرقي بالمستويات العملية والإدارية.

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