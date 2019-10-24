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مدير جامعة القصيم يُدشن أنظمة إلكترونية لترقيات أعضاء هيئة التدريس ورسوم المحكمين

مدير جامعة القصيم يُدشن أنظمة إلكترونية لترقيات أعضاء هيئة التدريس ورسوم المحكمين

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مدير جامعة القصيم يُدشن أنظمة إلكترونية لترقيات أعضاء هيئة التدريس ورسوم المحكمين

مدير جامعة القصيم يُدشن أنظمة إلكترونية لترقيات أعضاء هيئة التدريس ورسوم المحكمين
http://almnatiq.net/?p=790000
المناطق - بريدة

دشن معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، مدير جامعة القصيم، أمس الأربعاء الموافق 24/2/1440هـ، ثلاثة أنظمة إلكترونية جديدة تابعة للمجلس العلمي بالجامعة، بحضور سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد التركي، وعميد عمادة تقنية المعلومات الدكتور فهد المنصور.

حيث دشن معاليه نظام ترقيات إلكتروني بالتعاون مع عمادة تقنية المعلومات، والذي يختص بطلبات ترقيات أعضاء هيئة التدريس، وذلك سعياً نحو تطوير العمل، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والإنجاز، حيث استعرض أمين المجلس العلمي الدكتور عبدالله الغدوني، النظام الإلكتروني للترقيات العلمية ومراحل سير معاملات الترقية في هذا النظام، كما دشن معاليه النظام الإلكتروني لرسوم المحكمين للإنتاج العلمي، بالتعاون مع وكالة الجامعة.

وقدم معالي مدير الجامعة شكره وتقديره لأمانة المجلس العلمي ومنسوبيه على الجهود المبذولة الخاصة بإجراءات الترقية لأعضاء هيئة التدريس، والتي تسهم في ضبط وجودة أعمال المجلس العلمي.

من جهته، استعرض سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  في اللقاء الدليل التنظيمي والإجرائي لأمانة المجلس العلمي، حيث يشتمل الدليل على التوصيف الوظيفي لأمانة المجلس العلمي وسير المعاملات ونماذجها.

كما ستشهد أمانة المجلس العلمي في المرحلة القادمة تدشين عددًا من الأنظمة الإلكترونية الجديدة وهي: نظام التفرغ العلمي، ونظام مكافأة التميز العلمي، ونظام التعيينات.  

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