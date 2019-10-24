توقيع عقود استثمارية جديده في محايل عسير بأكثر من 18 مليون ريال

المناطق - محايل عسير

وقع رئيس بلدية محايل عسير سعيد آل مصمع ثلاثة عقود استثمارية لنشاطات مختلفة و شملت عدة مطاعم ، و كوفيهات , ومواقع لأبراج شركات الاتصالات بالمحافظة بقيمة بلغت أكثر من 18 مليون ريال .

و أوضح آل مصمع بأن هذه العقود تأتي مكملة لجملة من العقود التي تم توقيعها في وقت سابق نتيجة للمواقع التي تم طرحها للاستثمار بعد دراسات وخطط وضعتها البلدية .

منوها بأن البلدية تسعى جاهدة للعمل على الارتقاء بالاستثمارات البلدية, والعمل على تنفيذ توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لتحقيق الأهداف المرجوة .