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توقيع عقود استثمارية جديده في محايل عسير بأكثر من 18 مليون ريال

توقيع عقود استثمارية جديده في محايل عسير بأكثر من 18 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=790006
المناطق - محايل عسير

وقع رئيس بلدية محايل عسير سعيد آل مصمع ثلاثة عقود استثمارية لنشاطات مختلفة و شملت عدة مطاعم ، و كوفيهات , ومواقع لأبراج شركات الاتصالات بالمحافظة  بقيمة  بلغت أكثر من 18 مليون ريال .
و أوضح آل مصمع بأن هذه العقود تأتي مكملة لجملة من العقود التي تم توقيعها في وقت سابق نتيجة للمواقع التي تم طرحها للاستثمار بعد دراسات وخطط  وضعتها البلدية .
منوها بأن البلدية تسعى جاهدة للعمل على الارتقاء بالاستثمارات البلدية, والعمل على تنفيذ توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي  لتحقيق الأهداف المرجوة .

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