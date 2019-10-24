50 جولة لنسائي محايل خلال أسبوع تغلق 4 محلات و تضبط 6 مخالفات

المناطق - محايل عسير

أغلقت بلدية محايل عسير عدد أربع محلات وحررت عدد ستة مخالفات وأنذرت خمس محلات خلال جولاتها الرقابية التي قامت بها البلدية “ممثلة في القسم النسائي” خلال الأسبوع المنصرم شملت 50 محلاً تجارياً تختص بالنشاطات النسائية بالمحافظة أوضح ذلك رئيس البلدية سعيد آل مصمع مبينا أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة البلدية في متابعة , ورصد النشاطات المختلفة بالمحافظة وتطبيق اللوائح والأنظمة , والاشتراطات الصحية على الممارسين بسوق العمل عامة والمنشات ذات العلاقة بالصحة العامة خاصة

مؤكدا أن هذه الجولات التفتيشية المستمرة تأتي وفق رؤية وتوجيهات الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وتطبيقاً للتعليمات , والتوجيهات المبلغة للبلديات بهذا الخصوص والحرص على سلامة وصحة المواطن وضمان تقديم خدمة نموذجية ترتقي لمستوى التطلعات .