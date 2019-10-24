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أمانة عسير تواصل أعمال السفلتة و الانارة في مدينة أبها بقيمة تزيد عن 31 مليون ريال

أمانة عسير تواصل أعمال السفلتة و الانارة في مدينة أبها بقيمة تزيد عن 31 مليون ريال

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أمانة عسير تواصل أعمال السفلتة و الانارة في مدينة أبها بقيمة تزيد عن 31 مليون ريال

أمانة عسير تواصل أعمال السفلتة و الانارة في مدينة أبها بقيمة تزيد عن 31 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=790012
المناطق - أبها

كشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عن استكمال مشاريع رصف وانارة العديد من المواقع بمدينة أبها و ذلك بقيمة اجمالية بلغت 31.284.540 ريال موضحا أن نسبة الإنجاز فيها وصل الى 40% من مشروع سفلتة وارصفة وانارة .
واشار الحميدي الى أن المشاريع تستهدف عدد من المخططات السكنية والحكومية منها مخطط 325 بمدينة الامير سلطان بالمحالة. ومخطط 1244خلف فرع بلدية مدينة سلطان .
كما وصلت نسبة الإنجاز في مشروع سفلتة وارصفة وانارة مخطط الروضة ومخطط الشهداء ومخطط الدوائر الحكومية بالمنسك ووصلات متفرقة بمدينة أبها الى 65%  .
وعن أهمية تلك المشاريع أشار الى انها تأتي ضمن اهتمامات الامانة التي تسعى جاهدة للارتقاء بالطرق وفق أعلى المعايير والجودة .
منبها الى أن تلك الاعمال جاءت امتدادا لمشاريع الامانة التي تم انجازها بعدد من الأحياء والمخططات ولازال العمل جاري على استكمالها بالأحياء والمخططات.

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