أمانة عسير تواصل أعمال السفلتة و الانارة في مدينة أبها بقيمة تزيد عن 31 مليون ريال

المناطق - أبها

كشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عن استكمال مشاريع رصف وانارة العديد من المواقع بمدينة أبها و ذلك بقيمة اجمالية بلغت 31.284.540 ريال موضحا أن نسبة الإنجاز فيها وصل الى 40% من مشروع سفلتة وارصفة وانارة .

واشار الحميدي الى أن المشاريع تستهدف عدد من المخططات السكنية والحكومية منها مخطط 325 بمدينة الامير سلطان بالمحالة. ومخطط 1244خلف فرع بلدية مدينة سلطان .

كما وصلت نسبة الإنجاز في مشروع سفلتة وارصفة وانارة مخطط الروضة ومخطط الشهداء ومخطط الدوائر الحكومية بالمنسك ووصلات متفرقة بمدينة أبها الى 65% .

وعن أهمية تلك المشاريع أشار الى انها تأتي ضمن اهتمامات الامانة التي تسعى جاهدة للارتقاء بالطرق وفق أعلى المعايير والجودة .

منبها الى أن تلك الاعمال جاءت امتدادا لمشاريع الامانة التي تم انجازها بعدد من الأحياء والمخططات ولازال العمل جاري على استكمالها بالأحياء والمخططات.