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اتحاد الشطرنج يرشح 5 لاعبين وحكم للمشاركة في بطولة الخليج الأولى للهواة

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اتحاد الشطرنج يرشح 5 لاعبين وحكم للمشاركة في بطولة الخليج الأولى للهواة

اتحاد الشطرنج يرشح 5 لاعبين وحكم للمشاركة في بطولة الخليج الأولى للهواة
http://almnatiq.net/?p=790029
المناطق - واس

رشح الاتحاد السعودي للشطرنج 5 لاعبين وحكم للمشاركة في بطولة الخليج الأولى للهواة ، التي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 20 – 29 من أكتوبر الجاري ، وتضمنت قائمة اللاعبين زياد العبدلي ، عبدالله الشراري ، إبراهيم العنزي ، العنود إسحاق ، إضافة إلى الحكم عبدالله خياط .
وأعرب عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج سعد الحبيب عن أمله أن تظهر البطولة بمستوى فني عال وأن يقدم اللاعبون أفضل المستويات الفنية والمنافسة على ألقاب البطولة ، إلى جانب الظهور بصورة تليق باسم الرياضة السعودية ، وتابع : ” المهمة لن تكون سهلة في ظل وجود لاعبين مميزين في دول مجلس التعاون ، معتقداً أن الجاهزية الكبيرة للاعبي السعودية ستكون حاضرة في المنافسات “.
وفي شأن آخر ينظم نادي الوحدة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج غداً ، بطولة نادي الوحدة الأولى للسيدات ، بالنظام السويسري ومن خمس جولات ، حيث ستكون رئيسة القسم النسائي في اتحاد الشطرنج الجوهرة الحسن مديرة فنية للبطولة التي ستشهد مشاركة عشرات اللاعبات للمنافسة على ألقابها.

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