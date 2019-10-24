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نجاح عمليتين نوعيتين بمستشفى عسير المركزي لزراعة القوقعة

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إنجاز طبي هو الأول من نوعه بالمستشفى..

نجاح عمليتين نوعيتين بمستشفى عسير المركزي لزراعة القوقعة

نجاح عمليتين نوعيتين بمستشفى عسير المركزي لزراعة القوقعة
http://almnatiq.net/?p=790032
المناطق - أبها

في إنجاز طبي هو الأول من نوعه بمستشفى عسير المركزي ، أجرى فريق طبي متخصص عمليتين لزراعة قوقعة لمريضين أحدهم يبلغ من العمر ٣٢ عام وقد فقد السمع منذ ٨ سنوات والآخر ٣٥ عام وفقد السمع منذ ٣ سنوات، حيث أجريت العملية من قبل الفريق الطبي المكون من الدكتور طلعت العارضي و الدكتور يحيى الأحمري ، استشاريي أنف وأذن وحنجرة وبمشاركة الفريق الطبي من قسم التخدير وفنيي العمليات ، وقد تكللت العمليتين – ولله الحمد – بالنجاح .

وقدم الفريق الفريق الطبي شكره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري ،و المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد مستور على الدعم وتقديم كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات الطبية لمرضى المنطقة .

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