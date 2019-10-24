محافظ الوجه يستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة

المناطق- تبوك:

استقبل محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي في مكتبه اليوم مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة تبوك المهندس إسماعيل بن عطالله المسعودي بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس محمود بن عبدالله العطوي .

وجرى خلال اللقاء استعراض المواضيع المتعلقة بمشاريع وزارة الإسكان بالمحافظة والخطط المستقبلية ومشاريع الإسكان التنموي وثمن محافظ الوجه زيارة المهندس المسعودي للمحافظة، مؤكدًا حرص صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على الوقوف على جميع احتياجات المواطنين ومتطلباتهم والعمل على تحقيقها.

من جهته أعرب المسعودي عن شكره لمحافظ الوجه على دعمه المتواصل لمشاريع الإسكان في المحافظة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات التي تواجه المشروع.