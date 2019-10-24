احدث الأخبار

محافظ الوجه يستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة
منطقة تبوك
 مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يدشن وحدة ‏متكاملة متخصصة في قسم المخ والأعصاب
منطقة عسير
 نجاح عمليتين نوعيتين بمستشفى عسير المركزي لزراعة القوقعة
منطقة عسير
 اتحاد الشطرنج يرشح 5 لاعبين وحكم للمشاركة في بطولة الخليج الأولى للهواة
أبرز المواد
 السيسي وآبي يتفقان على استئناف “فوري” لعمل لجنة سد النهضة
أبرز المواد
 وزير العدل: التقدم في المؤشرات الدولية دلالة على نجاح الإصلاحات التنموية وحافز لبذل المزيد
أبرز المواد
 إنهاء معاناة سيدة من ورم بمستشفى رفحاء العام
منطقة الحدود الشمالية
 تأشيرة سعودية جديدة قريباً .. الاستضافة 90 يوماً بـ500 ريال
أبرز المواد
 أمانة عسير تواصل أعمال السفلتة و الانارة في مدينة أبها بقيمة تزيد عن 31 مليون ريال
منطقة عسير
 50 جولة لنسائي محايل خلال أسبوع تغلق 4 محلات و تضبط 6 مخالفات
منطقة عسير
 توقيع عقود استثمارية جديده في محايل عسير بأكثر من 18 مليون ريال
منطقة عسير
 مدير جامعة القصيم يُدشن أنظمة إلكترونية لترقيات أعضاء هيئة التدريس ورسوم المحكمين
منطقة القصيم
محافظ الوجه يستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة

محافظ الوجه يستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة

منطقة تبوك
مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يدشن وحدة ‏متكاملة متخصصة في قسم المخ والأعصاب

مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يدشن وحدة ‏متكاملة متخصصة في قسم المخ والأعصاب

منطقة عسير
نجاح عمليتين نوعيتين بمستشفى عسير المركزي لزراعة القوقعة

نجاح عمليتين نوعيتين بمستشفى عسير المركزي لزراعة القوقعة

منطقة عسير
اتحاد الشطرنج يرشح 5 لاعبين وحكم للمشاركة في بطولة الخليج الأولى للهواة

اتحاد الشطرنج يرشح 5 لاعبين وحكم للمشاركة في بطولة الخليج الأولى للهواة

أبرز المواد

محافظ الوجه يستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة

محافظ الوجه يستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=790039
المناطق- تبوك:
استقبل محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي في مكتبه اليوم مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة تبوك المهندس إسماعيل بن عطالله المسعودي بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس محمود بن عبدالله العطوي .
وجرى خلال اللقاء استعراض المواضيع المتعلقة بمشاريع وزارة الإسكان بالمحافظة والخطط المستقبلية ومشاريع الإسكان التنموي وثمن محافظ الوجه زيارة المهندس المسعودي للمحافظة، مؤكدًا حرص صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على الوقوف على جميع احتياجات المواطنين ومتطلباتهم والعمل على تحقيقها.
من جهته أعرب المسعودي عن شكره لمحافظ الوجه على دعمه المتواصل لمشاريع الإسكان في المحافظة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات التي تواجه المشروع.

روابط ذات صلة

عمري تبوك يشارك في تحكيم الألعاب الخليجية بالكويت

عمري تبوك يشارك في تحكيم الألعاب الخليجية بالكويت
جمعية أيتام تبوك تقيم غدا دورة تدريبية في الوعي المالي

جمعية أيتام تبوك تقيم غدا دورة تدريبية في الوعي المالي
ورشة تثقيفية حول مفاهيم أنظمة وزارة العمل بمحافظة حقل

ورشة تثقيفية حول مفاهيم أنظمة وزارة العمل بمحافظة حقل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*