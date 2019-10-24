وزير الإعلام يستقبل السفيرة المفوضة فوق العادة للمملكة البلجيكية لدى المملكة

استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم، السفيرة المفوضة فوق العادة للمملكة البلجيكية لدى المملكة دومينيك مينور.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التعاون في المجال الإعلامي، وسبل تعزيز التبادل بين البلدين في المجالات ذات العلاقة.