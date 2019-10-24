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فيديو.. لماذا أثارت ربطة عنق السيسي اهتمام بوتين؟

فيديو.. لماذا أثارت ربطة عنق السيسي اهتمام بوتين؟
http://almnatiq.net/?p=790052
المناطق - الرياض

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ملاحظة وردة فعل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على ارتداء الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي ربطة عنق متشابهة.

مقاطع الفيديو المتداولة نشرتها روسيا اليوم أولا، جاءت على هامش منتدى إفريقيا -روسيا الاقتصادي الذي يقام في مدينة سوتشي الروسية، برئاسة بوتين والسيسي، وحضور عدد من قادة دول أفريقيا، والذي أعلن خلاله عن عدد من المبادرات بين الدولتين.

وفي القمة التي جمعت الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري، عبد الفتاح السيسي، تصادف أن ربطتي عنق الزعيمين متشابهان، ما دعا الرئيس الروسي إلى التعليق على ذلك.

وقد تفاعل مغردو “تويتر” بتعليقات طريفة حول المشهد، تقول المغردة “نبض مصر”: “بوتين داعب السيسي لما لقى تشابه الكرافتات، توافق أفكار عجيب! شغل مخابرات بقى”؛ في إشارة إلى أن كلا الرئيسين عَمِل في جهاز المخابرات ببلده.

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