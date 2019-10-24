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بريطانيا.. الكشف عن جنسية ضحايا الشاحنة الـ39
http://almnatiq.net/?p=790060
المناطق - وكالات

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الخميس، أن الجثث الـ39 التي عثر عليها في شاحنة ببريطانيا هي لمواطنين صينيين.

واكتشف الضحايا داخل شاحنة كانت قادمة من بلغاريا ووصلت بريطانيا السبت الماضي، فيما تم اكتشاف الحاوية التي تحملها الشاحنة فجر الأربعاء عند الساعة 01:40 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأكدت شرطة إسيكس التي تعمل مع مسؤولين من دائرة الهجرة أن أولويتها تتمثل بمحاولة تحديد هويات الضحايا الذين يعتقد أنهم 38 بالغًا ومراهق واحد. حسبما نقلت فرانس برس.

وفي سنة 2000، عثر على جثث 58 مهاجراً سريًا صينيًا داخل شاحنة هولندية في ميناء دوفر البريطاني بينما نجا شخصان فقط.

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