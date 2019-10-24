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الجمّاز: نعمل على إعادة هندسة إجراءات الرخص الإنشائية.. وإطلاق وثيقة التأمين للمباني قبل نهاية 2019

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الجمّاز: نعمل على إعادة هندسة إجراءات الرخص الإنشائية.. وإطلاق وثيقة التأمين للمباني قبل نهاية 2019

الجمّاز: نعمل على إعادة هندسة إجراءات الرخص الإنشائية.. وإطلاق وثيقة التأمين للمباني قبل نهاية 2019
http://almnatiq.net/?p=790063
المناطق - واس

عقدت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الطاقة والدفاع المدني بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اليوم، ورشة عمل متخصّصة حول إجراءات وخطوات قبول وتعيين مقدّمي خدمات التفتيش على تطبيق كود البناء السعودي للمكاتب الاستشارية.
وكشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد بن محمد الجمّاز، أنّ الوزارة تعمل على إعادة هندسة الإجراءات لإصدار الرخصة الانشائية، إضافةً إلى عملها على توحيد وتسهيل إجراءات وآليات الرخصة مع الجهات ذات العلاقة لتأهيل المكاتب الاستشارية والمقاولين في منصّة واحدة ومعتمدة وميسّرة للمستفيدين من القطاعات العامة والخاصة.
وأوضح الجمّاز أنّ الوزارة تعتزم إلغاء شهادة إتمام البناء، واستبدالها بـ “شهادة الاشغال”، التي يمكن الحصول عليها مباشرة عبر منصّة “بلدي”، مبينًا قيام الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للاعتماد لاعتماد سياسة المفتش الشامل، التي يتمكن من خلالها المفتش المعتمد من تحميل جميع التقارير الفنية والمخططات التي تمّت أثناء مرحلة البناء، ومن ثم الحصول على شهادة الإشغال مباشرةً.
وأعلن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنيّة اعتماد وثيقة تأمين المباني الإنشائية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وسيبدأ تفعيلها بتاريخ 20 ديسمبر 2019، وتهدف البوليصة لحماية حقوق المستفيدين وضمان ممتلكاتهم ومنشآتهم ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها مثل: الكوارث الطبيعية والعواصف وتغطية الخسائر الناتجة عن العيوب الخفية التي تؤدي إلى تلف المسكن أو تضرره، حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في الوثيقة، معتمدةّ على البيانات المقدّمة من إجراءات التفتيش والمقاولين
والمهندسين المشرفين على المشاريع.

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