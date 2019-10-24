معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية يحتفل بتخريج الدفعة الـ12 من البرنامج التأهيلي لوظيفة “ملحق”

المناطق - واس

احتفل معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية اليوم, بتخريج الدفعة الـ12 من البرنامج التأهيلي لوظيفة ملحق بوزارة الخارجية وعددهم 49 دارساً ودارسة منهم 11 من وزارة خارجية الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وهنأ المدير العام للمعهد الدكتور عبدالله بن حمد السلامة خلال الحفل, الملاحق الخريجين بإتمامهم البرنامج التأهيلي، مشيراً إلى أن الخريجين أمضوا قرابة 12 شهراً في البرنامج الذي احتوى مجموعة مواد محددة في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والمراسم والدبلوماسية العامة, مبينا أن البرنامج تضمن أجزاء خصصت للجانب اليمني تحدث فيها مسؤولون من وزارة الخارجية اليمنية، إضافة إلى برنامج عن الأمم المتحدة وآخر عن الاتحاد الأوربي وبرامج عن مختلف منظمات الأمم المتحدة.

وقدم الدكتور السلامة الشكر لوزارة الخارجية على ما وجده البرنامج من مساندة الأمر الذي أسهم في ظهوره بمستوى مرتفع من الجودة والتخصص.

من جهته بارك المدير العام للموارد البشرية في وزارة الخارجية السفير سلطان بن عبدالله السلطان, للخريجين من وزارة الخارجية في المملكة وزملائهم من وزارة الخارجية اليمنية، متمنياً لهم التوفيق في المهمات الدبلوماسية التي تنتظرهم.

من جانبه هنأ المشرف على البرامج التأهيلية في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عادل العمراني, الخريجين لإنهائهم جميع متطلبات البرنامج واجتيازهم له بنجاح متمنياً لهم حياة عملية موفقة.

وقال: “إن البرنامج مر بثلاث مراحل الأولى الإعداد العام تلقى فيها الدارسون والدارسات تدريباً مكثفاً في عدد من المواد المرتبطة بالشأن السياسي والدبلوماسي وهي: التجارة الدولية، الدبلوماسية الإلكترونية وأمن المعلومات، المراسم واللياقة، التقارير الدبلوماسية، السياسة الخارجية، العلاقات والدبلوماسية العامة، المنظمات الدولية والإقليمية، القانون القنصلي والدبلوماسي.

وأوضح الدكتور العمراني أن المرحلة الثانية للبرنامج مرحلة اللغة الأجنبية الحية حيث جرى تقسيم الدارسين والدارسات إلى مجموعات حسب مستوياتهم اللغوية وإلحاقهم ببرامج في اللغات الإنجليزية والفرنسية حيث تم في هذه المرحلة تدريب الدارسين والدارسات بشكل مكثف على المهارات اللغوية.

وبين أن المرحلة الثالثة للبرنامج كانت مرحلة الحاسب الآلي وتم خلالها تدريب الدارسين والدارسات على أهم المهارات الحاسوبية من خلال تقديم برنامج مهارات الحاسب الآلي (CIT).

وأفاد أنه تم بالتنسيق مع الإدارة العامة للموارد البشرية عقد عدد من المحاضرات العامة بهدف تعريف الدارسين والدارسات بمهام وآليات العمل في إدارات وزارة الخارجية في المملكة، كما تخلل البرنامج عدد من الأنشطة والزيارات والمحاضرات العامة التي تهدف إلى تزويد الدارسين والدارسات بالمهارات اللازمة للعمل الدبلوماسي، كما تمت دعوة الدارسين والدارسات للمشاركة في عدد من ورش العمل وحلقات النقاش ومن أبرزها ورشة التدريب الدبلوماسي التي عقدت في شهر شعبان من العام الماضي.

ولفت الدكتور عادل العمراني النظر إلى أن ما ميز البرنامج هذا العام انضمام كوكبة من الدبلوماسيين من وزارة الخارجية في الجمهورية اليمنية الشقيقة والذين كان لمشاركتهم في البرنامج أثر طيب في تبادل الخبرات مع زملائهم موظفي وزارة الخارجية السعودية.

وبين أن ما ميز برنامج هذا العام أيضاً هو إقامة دورات تخصصية بالتعاون مع الأمم المتحدة UN والاتحاد الأوربي وفتح المجال للدارسين والدارسات بالبرنامج للالتحاق بهذه الدورات.

إثر ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الملحق الدبلوماسي حمد بن سليمان الغاشم، وكلمة الخريجات ألقتها الملحق الدبلوماسية مشاعل الدرعان، كما ألقيت كلمة الخريجين من وزارة خارجية الجمهورية اليمنية ألقاها نيابة عنهم الملحق الدبلوماسي رامي علي عاطف.

وفي ختام الحفل سلم المدير العام لمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالله السلامة والمدير العام للموارد البشرية في وزارة الخارجية السفير سلطان السلطان الشهادات للخريجين والخريجات، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.