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“الإسكان”: الانتهاء من تطوير “مخطط السليل” بالرياض وجهوزيته أمام المستفيدين لبدء أعمال البناء

“الإسكان”: الانتهاء من تطوير “مخطط السليل” بالرياض وجهوزيته أمام المستفيدين لبدء أعمال البناء

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“الإسكان”: الانتهاء من تطوير “مخطط السليل” بالرياض وجهوزيته أمام المستفيدين لبدء أعمال البناء

“الإسكان”: الانتهاء من تطوير “مخطط السليل” بالرياض وجهوزيته أمام المستفيدين لبدء أعمال البناء
http://almnatiq.net/?p=790075
المناطق - واس

تسلمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان مخطط السليل الواقع في منطقة الرياض، وذلك بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية فيه من سفلته وتسوية وتصريف السيول، وذلك امتداداً لمجهودات الوزارة في تطوير كافة المخططات بجميع مناطق المملكة، إذ تبلغ مساحة مخطط السليل 673,129 متر مربع، ويوفر 593 قطعة سكنية بمتوسط مساحة 400 متر مربع للقطعة الواحدة.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لها والبالغ عددها أكثر من 150 مخططاً سكنياً، بالإضافة إلى سعيها في تحقيق المستهدفات ورفع نسبة تملك المواطن للسكن بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
يذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الاسكان قد سلم أكثر من 65 ألف قطعة أرض سكنية مجانية منذ بداية العام الجاري، وماتزال تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق.
كما أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لموقع “سكني” ثم اختيار “نظام الحجز الإلكتروني” ومن ثم الضغط على خيار نوع المشروع واختيار منتج الأرض، من خلال الموقع الإلكتروني https://sakani.housing.sa، واختيار المخطط المناسب والقطعة المناسبة، وبعد ذلك إكمال إجراءات توقيع العقد الكترونياً، مشيراً برنامج “سكني” إلى أنه سيواصل تقديم كافة التسهيلات لمستفيديه من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم.

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