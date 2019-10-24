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أمانة العاصمة المقدسة توقع عقداً لتأمين 225 كاميرا لمراقبة أنفاق مكة

أمانة العاصمة المقدسة توقع عقداً لتأمين 225 كاميرا لمراقبة أنفاق مكة

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أمانة العاصمة المقدسة توقع عقداً لتأمين 225 كاميرا لمراقبة أنفاق مكة

أمانة العاصمة المقدسة توقع عقداً لتأمين 225 كاميرا لمراقبة أنفاق مكة
http://almnatiq.net/?p=790079
المناطق - واس

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً لتأمين مستلزمات أجهزة المراقبة التلفازية ببعض الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في هذا المجال بقيمة إجمالية بلغت 4.069.275 ريالاً ، (أربعة ملايين وتسعة وستين ألفاً ومئتين وخمسة وسبعين ريالاً) شاملة لجميع تكاليف العقد بما في ذلك الرسوم والضرائب، وذلك لمدة (12) شهراً ميلادياً من تاريخ توقيع العقد ، وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد .
واشتمل عقد التأمين على توريد وتركيب (150) كاميرا ثابتة ، و(40) كاميرا متحركة ، و(35) كاميرا بانورامية ، و(13) جهازاً لإدارة وتسجيل الفيديو ، و(13) جهازاً للطاقة غير المنقطعة ، و(50) جهازاً للربط الشبكي ، و(13) جهازاً للتحكم بالمراقبة ، و(13) جهازاً للربط غير السلكي ، و(50) شاشةً للمراقبة .
يُذكر أن إجمالي عدد الأنفاق التي تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة بلغ 58 نفقاً بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، كما تقوم الأمانة بالإشراف على تشغيل وصيانة جميع عناصر شبكة الأنفاق من خلال جهاز فني متخصص وكوادر من مهندسين ومشرفين و فنيين، حيث تشكّل شبكة الأنفاق عصباً رئيسياً في التنقلات المرورية والربط بين مناطق وأحياء العاصمة المقدسة وطرقها الرئيسية والدائرية، وتسهم بشكل كبير في انسيابية الحركة المرورية والقضاء على مشكلات الازدحام التي قد تحدث خلال أيام المواسم التي تستقبل فيها أم القرى أعداداً كبيرة من الزوار والمعتمرين .

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