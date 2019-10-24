‫تتويج الطلاب والمدارس الفائزة في بطولة السباحة بتعليم شمال جدة 

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توج مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي الطلاب والمدارس الفائزة بالكؤوس والميداليات وشهادات الشكر، وذلك في ختام بطولة السباحة للمدارس الحكومية والأهلية بشمال جدة بمدارس الانجال، بحضور المساعد للشؤون المدرسية د. سعود السلمي، ورئيس قسم التربية البدنية بتعليم جدة خالد شافعي ورئيس شعبة التربية البدنية بمكتب التعليم بجنوب جدة نهاد ميرزا وعدد من القيادات التربوية والمشرفين.

وقال مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي في كلمته في ختام المنافسات: البطولات والمنافسات الرياضية بين طلاب المدارس تهدف بالمقام الأول بتعزيز وغرس القيم التربوية في نفوس الطلاب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، ليكون لهم مستقبل باهر في قادم الأيام، مشيراً الى ان كل انجاز يُحقق للطلاب خلفه جنود مجهولين من معلمين واولياء أمور ومدارس متميزة تدعم ذلك.

وهنأ مدير مكتب التعليم بشمال جدة الطلاب والمدارس الفائزة في المنافسات، مؤكداً بان الجميع فائز من خلال مشاركته مع زملائه من المدارس الأخرى، مقدماً شكره للمشرفين وللمدارس والمعلمين والمنظمين على جهودهم في إنجاح البطولة.

من جانبه أكد رئيس شعبة التربية البدنية محمود تخته بان الهدف الأسمى من الفعاليات والمسابقات الرياضية تعزيز الجوانب التربوية بين الطلاب من خلال مزاولة الأنشطة الرياضية والاستمتاع بها، لافتاً الى ان نجاح البطولة اتى بتظافر الجهود من كافة الأطراف، من إدارة مكتب التعليم بشمال جدة، ومدارس الانجال والمعلمين والحكام والطلاب وكافة العاملين.

من جهته قال مشرف التربية البدنية صالح الحارثي بان بطولة السباحة للمدارس الحكومية والأهلية بشمال جدة تُقام للمرة الأولى في مكتب التعليم بشمال جدة، بمشاركة أكثر من ٣٠٠ طالب من أكثر من ٥٠ مدرسة حكومية واهلية وعالمية، مشيراً الى ان البطولة حققت نجاح باهر من خلال اشادة المشاركين من طلاب ومعلمين، والنجاح الذي تحقق يعود لتكاتف الجميع.