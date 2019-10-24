احدث الأخبار

محافظ أملج يتفقد المراكز والقرى بعد الامطار
منطقة تبوك
 الاتفاق يحقق أول انتصارات الجولة الثامنة على حساب العدالة
أبرز المواد
 100 مشروع سعودي تبتكر حلولاً تقنية لتحديات الغذاء والدواء في “الهاكاثون الرقمي”
أبرز المواد
 ‫تتويج الطلاب والمدارس الفائزة في بطولة السباحة بتعليم شمال جدة 
منطقة مكة المكرمة
 الأخضر تحت 19 عامًا يلتقي نظيره البحريني غدًا ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا لكرة القدم
أبرز المواد
 المملكة تستضيف “طواف السعودية الدولي للدراجات الهوائية” فبراير 2020
أبرز المواد
 قائد القوات البحرية الملكية السعودية يزور كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة توقع عقداً لتأمين 225 كاميرا لمراقبة أنفاق مكة
منطقة مكة المكرمة
 “الإسكان”: الانتهاء من تطوير “مخطط السليل” بالرياض وجهوزيته أمام المستفيدين لبدء أعمال البناء
منطقة الرياض
 “الأرصاد” تصدر تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار وشبه انعدام للرؤية على المدينة المنورة ومحافظاتها
منطقة المدينة المنورة
 معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية يحتفل بتخريج الدفعة الـ12 من البرنامج التأهيلي لوظيفة “ملحق”
أبرز المواد
 الجمّاز: نعمل على إعادة هندسة إجراءات الرخص الإنشائية.. وإطلاق وثيقة التأمين للمباني قبل نهاية 2019
أبرز المواد
محافظ أملج يتفقد المراكز والقرى بعد الامطار

محافظ أملج يتفقد المراكز والقرى بعد الامطار

منطقة تبوك
الاتفاق يحقق أول انتصارات الجولة الثامنة على حساب العدالة

الاتفاق يحقق أول انتصارات الجولة الثامنة على حساب العدالة

أبرز المواد
100 مشروع سعودي تبتكر حلولاً تقنية لتحديات الغذاء والدواء في “الهاكاثون الرقمي”

100 مشروع سعودي تبتكر حلولاً تقنية لتحديات الغذاء والدواء في “الهاكاثون الرقمي”

أبرز المواد
‫تتويج الطلاب والمدارس الفائزة في بطولة السباحة بتعليم شمال جدة 

‫تتويج الطلاب والمدارس الفائزة في بطولة السباحة بتعليم شمال جدة 

منطقة مكة المكرمة

محافظ أملج يتفقد المراكز والقرى بعد الامطار

محافظ أملج يتفقد المراكز والقرى بعد الامطار
http://almnatiq.net/?p=790109
المناطق- أملج - فايز السميري:

تفقد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء اليوم المراكز التي شهدت هطول امطار متفرقة تتراوح شدتها مابين الخفيفة والمتوسطة.

ووقف “البازعي” خلال جولته على متابعة فرق النقل والطرق والبلديات والدوريات الأمنية لضمان سلامة المتنزهين والطرق ، وشهدت مراكز املج مساء اليوم رياح مثيرة للاتربة والغبار حاجبة للرؤية الافقية اعقبها زخات متفرقة من الامطار شملت مركز الحسي والشبعان والشدخ وصروم والرويضات والسهلة والشبحة وشثاث وحراض والهجمية.

وكان يرافقه خلال الجولة رئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد مهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني ، وقد التقى خلالها برؤساء المراكز.

روابط ذات صلة

مدير جامعة تبوك يدشن المكتبة المركزية ومكتبة الكليات الصحية في مقرهما الجديد

مدير جامعة تبوك يدشن المكتبة المركزية ومكتبة الكليات الصحية في مقرهما الجديد
مدني الوجه يقيم محاضرة توعوية عن ” الحرائق ومسبباتها وطرق الوقاية منها “

مدني الوجه يقيم محاضرة توعوية عن ” الحرائق ومسبباتها وطرق الوقاية منها “
محافظ الوجه يستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة

محافظ الوجه يستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*