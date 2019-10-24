محافظ أملج يتفقد المراكز والقرى بعد الامطار

المناطق- أملج - فايز السميري:

تفقد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء اليوم المراكز التي شهدت هطول امطار متفرقة تتراوح شدتها مابين الخفيفة والمتوسطة.

ووقف “البازعي” خلال جولته على متابعة فرق النقل والطرق والبلديات والدوريات الأمنية لضمان سلامة المتنزهين والطرق ، وشهدت مراكز املج مساء اليوم رياح مثيرة للاتربة والغبار حاجبة للرؤية الافقية اعقبها زخات متفرقة من الامطار شملت مركز الحسي والشبعان والشدخ وصروم والرويضات والسهلة والشبحة وشثاث وحراض والهجمية.

وكان يرافقه خلال الجولة رئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد مهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني ، وقد التقى خلالها برؤساء المراكز.