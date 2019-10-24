احدث الأخبار

اعتداءات على المتظاهرين في بيروت والنبطية.. ورفض شعبي لكلمة عون
أبرز المواد
 “سوريا الديمقراطية” مستعدة لبحث الانضمام للجيش السوري
أبرز المواد
 بنغلاديش.. الحكم بإعدام 16 شخصا قتلوا فتاة حرقا
أبرز المواد
 وكيل إمارة الباحة المكلف يدشن قاعة العساف للاجتماعات بغرفة الباحة بتجهيزات مطورة
منطقة الباحة
 محافظ أملج يتفقد المراكز والقرى بعد الامطار
منطقة تبوك
 الاتفاق يحقق أول انتصارات الجولة الثامنة على حساب العدالة
أبرز المواد
 100 مشروع سعودي تبتكر حلولاً تقنية لتحديات الغذاء والدواء في “الهاكاثون الرقمي”
أبرز المواد
 ‫تتويج الطلاب والمدارس الفائزة في بطولة السباحة بتعليم شمال جدة 
منطقة مكة المكرمة
 الأخضر تحت 19 عامًا يلتقي نظيره البحريني غدًا ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا لكرة القدم
أبرز المواد
 المملكة تستضيف “طواف السعودية الدولي للدراجات الهوائية” فبراير 2020
أبرز المواد
 قائد القوات البحرية الملكية السعودية يزور كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة توقع عقداً لتأمين 225 كاميرا لمراقبة أنفاق مكة
منطقة مكة المكرمة
اعتداءات على المتظاهرين في بيروت والنبطية.. ورفض شعبي لكلمة عون

اعتداءات على المتظاهرين في بيروت والنبطية.. ورفض شعبي لكلمة عون

أبرز المواد
“سوريا الديمقراطية” مستعدة لبحث الانضمام للجيش السوري

“سوريا الديمقراطية” مستعدة لبحث الانضمام للجيش السوري

أبرز المواد
بنغلاديش.. الحكم بإعدام 16 شخصا قتلوا فتاة حرقا

بنغلاديش.. الحكم بإعدام 16 شخصا قتلوا فتاة حرقا

أبرز المواد
وكيل إمارة الباحة المكلف يدشن قاعة العساف للاجتماعات بغرفة الباحة بتجهيزات مطورة

وكيل إمارة الباحة المكلف يدشن قاعة العساف للاجتماعات بغرفة الباحة بتجهيزات مطورة

منطقة الباحة

اعتداءات على المتظاهرين في بيروت والنبطية.. ورفض شعبي لكلمة عون

اعتداءات على المتظاهرين في بيروت والنبطية.. ورفض شعبي لكلمة عون
http://almnatiq.net/?p=790125
المناطق - وكالات

يسود التوتر ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، إثر اختراق مجموعات حزبية صفوف المتظاهرين، مما أدى إلى حصول تدافع مع المحتجين.

وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” بوصول تعزيزات أمنية إلى الساحة ومحيطها، حيث عملت على ضبط الأجواء.

وفي محافظة النبطية جنوبا، حيث يتظاهر عشرات الآلاف، أصيب عدد من المتظاهرين إثر هجوم نفذته عناصر حزبية وأخرى من المجلس البلدي.

وضرب المعتدون المتظاهرين بالعصي والحجارة وأجبروهم على الابتعاد عن مبنى المجلس البلدي.

وكان المتظاهرون في لبنان أعربوا عن رفضهم لكلمة رئيس الجمهورية ميشال عون، وتمسكوا برحيل الحكومة وكل رموز السلطة.

وأكد المحتجون، في بيان لهم، أن الحراك مستمر في مطالبه برحيل الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

كما أكدوا أن السلطة بشخص رئيس الجمهورية تتنصل من المسؤولية، وتعترف بعجزها أمام المطالب الشعبية.

وفي وقت سابق الخميس، أقر عون في خطاب له بضرورةِ إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعةِ مسؤولياتِها.

وأضاف الرئيس اللبناني أن “الإصلاح لا يتم عبر المزايدات والشعارات”، داعيا البرلمان لإقرار ما يجب من قوانين لتحقيق الإصلاح الذي يطالب به الشارع.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إنه أجرى اتصالا بعون عقب خطابه الذي وجهه للمتظاهرين.

وقال الحريري إنه رحب خلال الاتصال بدعوة الرئيس اللبناني إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها.

أما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فقد رفض الاعتداء على المتظاهرين من أي جهة كان.

وأشار جنبلاط، تعليقا على كلمة عون، إلى أنه يشاطر الرئيس قلقه من الانهيار الاقتصادي، مؤكدا أنه يفضل الإسراع بالتعديل الوزاري، والدعوة لاحقا لانتخابات نيابية، وفق قانون عصري لا طائفي.

روابط ذات صلة

“سوريا الديمقراطية” مستعدة لبحث الانضمام للجيش السوري

“سوريا الديمقراطية” مستعدة لبحث الانضمام للجيش السوري
بنغلاديش.. الحكم بإعدام 16 شخصا قتلوا فتاة حرقا

بنغلاديش.. الحكم بإعدام 16 شخصا قتلوا فتاة حرقا
الاتفاق يحقق أول انتصارات الجولة الثامنة على حساب العدالة

الاتفاق يحقق أول انتصارات الجولة الثامنة على حساب العدالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*