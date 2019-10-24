وفد إعلامي من “صحافيو الوطن” يطلع على تجربة الهيئة الملكية في البنية التحتية

المناطق - محمود القاضي

استقبلت الهيئة الملكية بالجبيل صباح أمس الخميس بمركز الزوار وفد من صحافيو الوطن يتقدمهم رئيس مجلس إدارة صحافيو الوطن الأستاذ سعيد بن هليل العجل والوفد المرافق له في زيارة تعريفية لمدينة الجبيل الصناعية ، حيث كان في استقبالهم لدى وصولهم مدير إدارة الاتصال والإعلام بالهيئة الملكية بالجبيل الأستاذ فيصل بن حمدان الظفيري وعدداً من مسؤولي إدارة الاتصال والإعلام.

حيث تهدف الزيارة إلى الاطلاع والتعرف على دور الهيئة الملكية بالجبيل في إنشاء وتشغيل وتطوير مدينة الجبيل الصناعية .

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة صحافيو الوطن الأستاذ سعيد بن هليل العجل أن الهدف من زيارتهم للهيئة الملكية بالجبيل هو معرفة هذا الصرح الشامخ الممتد لأكثر من 40 عاماً هادفين إلى معرفة كيفية بداية التأسيس وما هي المعاناة التي شهدها وعاشها الرواد الأوائل الذين عملوا على تطوير مدينة الجبيل الصناعية.

وأوضح الأستاذ العجل انهم شاهدوا اليوم الخطوات والتحديات والسنوات الصعبة التي قضاها الرواد الاوائل في سبيل التطوير والنهوض بمدينة الجبيل الصناعية حتى أصبحت على عنوانا للتميز ليس على مستوى المملكة العربية السعودية فحسب وإنما على مستوى الوطن العربي كافة.

وتطرق الأستاذ سعيد بن هليل العجل إلى أن الجوائز التي حصلت عليها الهيئة الملكية بالجبيل هي مفخرةً لجميع السعوديين وأبناء الوطن العربي ، مؤكداً على أن مما يدعو للفخر والاعتزاز أن هنالك العديد من المدن العربية التي قامت بالاستفادة من تجارب وخبرات الهيئة الملكية بالجبيل التي شهدناها اليوم.

مضيفاً إلى ذلك أن الهيئة الملكية بالجبيل نموذج للصناعة الحقيقية دون ازعاج وإثارة للضوضاء للساكنين وذلك من خلال جودة شبكات الطرق التي تمتلكها مدينة الجبيل الصناعية واحترافية التنظيم الإداري داخل المدينة عبر توفير مجمعات تجارية لساكني المنطقة.

واختتم العجل حديثه بأن الهيئة الملكية بالجبيل هي مفخرة حقيقةً لكل السعوديين والعرب بشكل عام ويحق لنا ونحن نزور هذا المكان أن نعتز بما رأيناه واستمعنا إليه من كفاح إلى أن ظهرت لنا مدينة الجبيل الصناعية بهذا الشكل الجميل اليوم.

عقب ذلك تعرف الوفد على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية من خلال جولة في مركز الزوار تعرف من خلالها على أبرز مقومات النجاح في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكانية بالمدينة ، إضافة إلى عرض لصور أبرز الشخصيات العالمية التي زارت الهيئة الملكية بالجبيل.

هذا وقد قام الوفد بزيارة لكلية الجبيل الصناعية حيث اطلعوا على مركز الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود للأبحاث والتدريب بالكلية وبعض المعامل بأقسام الكلية.